Sillas para la Cabalgata de Reyes en Málaga 2026: fecha de venta, precios y recorrido

La Agrupación de Cofradías de Málaga abrirá el próximo jueves, 18 de diciembre, la venta de localidades para asistir a la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerá las calles de la capital el 5 de enero de 2026. Se trata de uno de los actos más multitudinarios y esperados de la Navidad malagueña, que cada año congrega a miles de familias en el centro histórico.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente de forma online, como ya es habitual, a través de la Ventanilla Virtual de la Agrupación de Cofradías. Cada usuario podrá comprar un máximo de diez localidades, una medida pensada para facilitar que el mayor número posible de personas pueda acceder a los asientos disponibles a lo largo del recorrido.

Las zonas habilitadas con sillas se concentrarán en tres puntos estratégicos del itinerario de la comitiva real. Habrá localidades en el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina y la Alameda Principal, espacios que permiten seguir el desfile con buena visibilidad y en enclaves emblemáticos del centro de la ciudad.

En cuanto a los precios, las localidades tendrán un coste que irá desde los 9 hasta los 16 euros, impuestos incluidos, en función de la fila elegida. La primera fila será la más cara, con un precio de 16 euros, seguida de la segunda fila a 14 euros, la tercera a 11 euros y la cuarta a 9 euros.

Recorrido de la cabalgata

La cabalgata de Reyes Magos de Málaga 2026 partirá desde el Ayuntamiento y avanzará por la avenida de Cervantes y la plaza del General Torrijos. Desde allí continuará por el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina y la Alameda Principal, para cruzar después el Puente de Tetuán y adentrarse en calles como Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas y Puerta del Mar. El cortejo regresará posteriormente a la Alameda Principal y la Plaza de la Marina, finalizando su recorrido en la zona de la Cortina del Muelle.

Ofrenda final en la Catedral

Una vez concluido el desfile de carrozas, los Reyes Magos y sus séquitos continuarán a pie por la calle Molina Lario hasta la Plaza del Obispo. Allí, en la escalinata de la puerta principal de la Catedral de Málaga, realizarán la tradicional ofrenda al Niño Jesús, un acto cargado de simbolismo que pone el broche final a una de las jornadas más especiales de la Navidad en la ciudad.