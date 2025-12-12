Premio Gordo para Eiffage: gana los concursos para el nuevo pulmón verde de Teatinos y la Comisaría de la Policía Local

Las claves nuevo Generado con IA Eiffage Infraestructuras ha ganado los concursos del Ayuntamiento de Málaga para construir el nuevo parque Frank Capra en Teatinos y la nueva Jefatura de Policía Local. El parque contará con 50.903 m², zonas de recreo, áreas deportivas, un parque canino, 675 árboles de sombra y 10.000 m² de pradera. El nuevo edificio de la Policía Local tendrá 7.237 m² distribuidos en tres plantas y dos sótanos, e integrará varios grupos policiales especializados. El valor conjunto de las obras supera los 19 millones de euros y se prevé que el parque se construya en 12 meses y la Jefatura en 18 meses.

El premio Gordo de Navidad se adelanta para la empresa Eiffage Infraestructuras. La firma acaba de recibir el encargo del Ayuntamiento de Málaga para acometer dos obras valoradas en casi 20 millones de euros.

De un lado, ha sido la ganadora de la importante batalla empresarial generada con relación a la ejecución del nuevo parque Frank Capra, junto a la popular fuente de los colorines de Teatinos, que queda resuelta.

Su oferta, que asciende a 7,5 millones de euros (IVA incluido), ha sido la mejor valorada de todas las presentadas al concurso. El plazo de materialización de este oasis es de 12 meses.

El nuevo pulmón verde mejorará la imagen de todo el entorno y del espacio junto a la carretera A-357 y la MA-20.

El espacio cuenta con 50.903,37 metros cuadrados, incluyendo áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí.

Hay un primer espacio rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia.

Otra de las zonas está formada por una gran plaza que funciona como punto de encuentro en el que se concentran equipamientos y una pérgola, de modo que complementa las zonas de sombra proporcionada por los árboles.

Por último, se encuentra un conjunto de varios espacios: una gran área de juegos infantiles y un área deportiva que se unen a otros espacios de encuentro bajo otra pérgola que los conecta.

El parque se encuentra vertebrado por una red de caminos que suman una superficie total de 9.000 metros. Están diseñados en distintas anchuras y diferentes materiales (pavimentos terrizos ecológicos, hormigones desactivados y fratasados en varios colores).

Para la ejecución de las plazas la sostenibilidad cobra un gran protagonismo al utilizar materiales prefabricados con hasta un 30% de material reciclado. Las plazas repartidas por todo el parque suman una superficie total de 3.400 metros cuadrados.

En cuanto a la jardinería prevista ésta estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará barrera con la carretera y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses.

Además, habrá 10.000 metros de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

En cuanto al área infantil, esta ocupa una superficie de 1.778 metros en la que se integrarán juegos para todas las edades. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping pon, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un nuevo parque canino de 1.000 metros, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán un total de 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas a lo largo del parque.

De igual forma, en el proyecto se definen además todas las redes de servicios necesarias, que incluyen el sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y que darán información a un sistema automático de riego telegestionado.

Por último, se contempla un sistema de alumbrado con 200 puntos de luz con tecnología led y telegestión y un sistema de drenaje (más de 1200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.

Diseño de la nueva Jefatura de la Policía Local en Teatinos.

Nuevo equipamiento Jefatura de Policía Local

Por otra parte, Eiffage Infraestructuras también es la adjudicataria de las obras de la nueva Jefatura de Policía Local en Teatinos. Su propuesta económica se eleva a 11.212.210,90 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 18 meses.

El edificio será la sede de la Policía Judicial de la Policía Local, de modo que se trasladarán a estas dependencias los grupos de Investigación y Protección (GIP), el de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona).

El equipamiento contará con un total de 7.237,41 metros y estará dividido en tres plantas más dos niveles de sótano. Para su diseño, según recoge la memoria del proyecto, se ha tenido en cuenta la ubicación y la forma de la parcela ya que, se integrará en la misma donde se va a construir el parque Frank Capra.

Así, la propuesta se configura con una implantación abierta, formando una pieza con distintas caras y de geometría irregular que se integre en el mismo. Por su parte, la distribución prevé dos plantas bajo rasante y dos plantas sobre rasante. La planta sótano -2 se utilizará para aparcamientos.

En el caso de la planta sótano -1 se destinará tanto para aparcamientos como para calabozos y sala de custodia de detenidos, archivos, almacenes, así como las zonas comunes. En planta baja se ubicará la inspección de guardia, el Grupo de investigación y el Grupo de Protección de la Naturaleza. En la planta primera se ubicará el Grupo de Investigación.