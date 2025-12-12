Abre en Málaga una tienda de devoluciones con productos de Amazon, Shein, AliExpress y Temu: descuentos del 80%

Las claves nuevo Generado con IA Abre en Málaga la tienda Boom Box, especializada en la venta de paquetes sorpresa procedentes de devoluciones de grandes plataformas como Amazon, Shein, AliExpress, Temu y Fnac. Los clientes pueden adquirir por 10 euros un paquete cerrado sin conocer su contenido, que puede incluir tecnología, ropa, accesorios, productos para el hogar o juguetes, todos procedentes de devoluciones en buen estado. Boom Box también ofrece una zona de liquidación con descuentos del 80% en productos como sillas gamer, electrodomésticos y juguetes. Durante la inauguración, los primeros 100 clientes recibirán un sobre sorpresa adicional por cada paquete comprado, como parte de una promoción especial de apertura.

Málaga se suma a una de las tendencias de consumo más virales del momento. Abre sus puertas Boom Box, una nueva tienda en la ciudad especializada en la venta de paquetes sorpresa procedentes de devoluciones de grandes plataformas online como Amazon, Shein, AliExpress, Temu, Fnac y otros gigantes del comercio electrónico.

El establecimiento se encuentra en Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 10, en Churriana, y promete convertirse en un punto de referencia para quienes disfrutan de las gangas y del suspense de no saber qué regalo oculta cada caja.

El concepto es sencillo: el cliente paga 10 euros por un paquete cerrado cuyo contenido es completamente desconocido hasta el momento de abrirlo en casa. Dentro puede aparecer prácticamente cualquier artículo, desde drones, tablets, relojes inteligentes, auriculares, proyectores, pequeños electrodomésticos o gadgets tecnológicos, hasta ropa, accesorios, productos de hogar o juguetes.

Todo procede de devoluciones en buen estado o con embalaje dañado, artículos que las grandes plataformas no vuelven a introducir en el circuito de venta habitual.

Además de los paquetes sorpresa, Boom Box cuenta con una amplia zona de liquidación con descuentos del 80%, donde se podrán encontrar sillas gamer, aparatos electrónicos, electrodomésticos, menaje o juguetes. A pocas semanas de la Navidad, la tienda se presenta como una opción accesible para quienes buscan completar sus compras sin disparar el presupuesto familiar, especialmente pensando en los regalos para sus Majestades los Reyes Magos.

Desde la organización recuerdan que este tipo de negocios se ha expandido por toda España en los últimos años, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y por la curiosidad que despiertan estos formatos de compra sorpresa.

Con su llegada a Churriana, Málaga se suma así a una tendencia en auge que mezcla ahorro, diversión y oportunidad, y que cada vez conquista a más consumidores atraídos por la posibilidad de encontrar auténticos chollos en artículos de primera línea.