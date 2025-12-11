Dos jóvenes de 21 años abren en Málaga un local con sabores de Asia: "Queremos revolucionar el consumo del café"

Montaje de los jóvenes durante su viaje a Corea y el logo de su nueva empresa.

Los malagueños Iván Marmolejo y José Rojas tenían un sueño: abrir una cafetería donde el café no solo se beba, sino que se experimente. Y lo han conseguido. Tras meses trabajando en el local, en su carta y, sobre todo, en crear cafés inspirados en sabores de Corea del Sur, los dos jóvenes de 21 años abren este jueves WAW Café con la intención de “revolucionar el consumo de café en Málaga”.

Su historia empresarial comenzó con Plash, una empresa de cucharillas comestibles para el café que terminaron vendiendo para poder viajar a Asia a buscar nuevas tendencias y entender por qué allí el mercado cafetero seguía creciendo pese a la saturación.

Tras varios días por Seúl se dieron cuenta que la clave está en los cafés de sabores, algo que nunca habían probado en Málaga. Allí descubrieron cafés con sabores de pistacho y lotus y comprobaron que en cada local los sabores de esta bebida eran diferentes. Y ahí saltó la idea: ¿Por qué no llevar esta idea a España y en concreto a Málaga? Así surgió WAW Café.

Iván y José pintando la fachada del local. Cedida

“No teníamos ahorros. Nos hemos tenido que buscar la vida para ver cómo montarlo todo”, asegura a EL ESPAÑOL de Málaga Iván Marmolejo, uno de los jóvenes empresarios. Finalmente han reformado entre los dos su local al completo ubicado en la calle Esperanto 17, tras pedir un préstamo de 14.000 euros para poder arrancar.

A partir de ahora, además de ofrecer un café solo o con leche, le han dado una vuelta y venderán cafés con sabor a lotus, kinder o galleta para poder experimentar y sacar bebidas de cualquier tipo de sabor. Por lo que le echarán siropes, cremas y toppings al café "para crear sabores locos y golosos".

Todo el proceso lo han documentado en redes sociales, donde han ido mostrando cómo han montado su negocio. Ellos mismos han pintado la fachada, colocado el suelo y montado la barra, entre otras muchas cosas. Sus vídeos acumulan ya millones de visitas y más de 20.000 seguidores esperando la apertura.

Abre WAW Café

WAW Café abrirá sus puertas por primera vez este jueves 11 de diciembre a las 16.30 horas en la calle Esperanto 17. Los 100 primeros asistentes podrán disfrutar de cualquier café de sabores de forma totalmente gratuita.

En su carta habrá cafés de todo tipo. Desde los sabores más normales como un café de caramelo, de avellana o vainilla, hasta un café de pistacho, kinder, lotus y, durante esta Navidad, de turrón y Ferrero Rocher.

Además, otra de sus propuestas es ‘Café de la Semana’, donde cada siete días elaborarán un sabor de café nuevo y sólo puede probarse durante ese periodo. Su objetivo es traer constantemente ideas nuevas, cafés inesperados y sabores que sorprenden.

Además, el local contará con una selección de bocadillos de masa madre, y una carta de dulces “que buscan provocar exactamente lo que promete el nombre de la marca: un WAW”.