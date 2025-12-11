Detenido un joven por entrar a una iglesia de Málaga y robar figuras de un belén mientras profería gritos en árabe

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 24 años fue detenido tras entrar en la iglesia de Santa Rosa de Lima en Málaga y causar altercados. El individuo arrojó objetos, robó varias figuras del belén y profería gritos en árabe a través del micrófono del templo. Intentó golpear a feligreses y golpeó la mesa del altar con un hisopo antes de encerrarse en la sacristía y salir con una casulla. Fue interceptado por un testigo al salir de la iglesia y posteriormente detenido por la policía, ya que carecía de domicilio conocido.

El pasado 8 de diciembre por la mañana, la Policía Local detuvo a un individuo de 24 años después de que entrara a la iglesia malagueña de Santa Rosa de Lima, arrojara objetos al suelo, robara varias figuras del belén y empezara a proferir gritos en árabe por la microfonía del templo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas, cuando una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertó de que un hombre había entrado en la iglesia de Santa Rosa de Lima y estaba causando alteraciones del orden público, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes se dirigieron al lugar y recabaron el testimonio tanto de testigos como del sacerdote. Según sus manifestaciones, el joven accedió al interior de la iglesia y sustrajo varias figuras de un nacimiento que se encontraba instalado por las fiestas navideñas.

Además, se dirigió a la mesa del altar y cogió un hisopo con el que empezó a golpear la misma. Un grupo de feligreses intentó que cesara en su conducta, pero respondió de forma violenta y con intención de golpearles.

Acto seguido, accedió a la sacristía y se encerró en la misma, para salir con una casulla, coger el micrófono y empezar a proferir palabras en árabe.

Posteriormente, se marchó de la iglesia con las figuras en la mano, pero fue interceptado por un testigo de los hechos en las proximidades de la misma, donde esperaron la llegada de los agentes.

Ante los hechos y al carecer de domicilio conocido, los agentes procedieron a su detención, lectura de derechos y posterior traslado a dependencias de Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.