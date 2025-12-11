Confirmado por HM Hospitales: este es el nombre del gran hospital que va a construir junto a La Rosaleda de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA HM Hospitales construirá un gran hospital junto al estadio de La Rosaleda, en los terrenos del antiguo diario Sur de Málaga. El nuevo centro se llamará HM Mar de Alborán y abrirá sus puertas en 2028, reforzando la oferta sanitaria del grupo en la provincia. El proyecto se complementará con el desarrollo del Hospital HM Vélez-Málaga y la próxima apertura del Policlínico HM El Palo. También está en marcha la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ampliará el área de consultas externas.

HM Hospitales ha presentado este jueves en Málaga el balance anual de su actividad en la provincia, al tiempo que ha informado de los hitos más inmediatos del grupo, entre los que destaca la construcción de dos nuevos complejos en Vélez-Málaga y en la capital de la Costa del Sol, así como la apertura del Policlínico HM El Palo y la reforma integral del edificio de La Encarnación.

Durante el evento, que ha contado con una amplia representación de representantes sanitarios, institucionales y empresariales, el presidente de la entidad, el doctor Juan Abarca Cidón, ha puesto en valor que estas actuaciones vienen a reforzar y fortalecer la oferta asistencial y sanitaria del Grupo HM Hospitales en Málaga.

Abarca ha desvelado, además, el nombre del que será el hospital de referencia en la Territorial Sur: HM Mar de Alborán. Se trata de un nombre que evoca el crecimiento y el gran proyecto que ofrecerá una propuesta de valor diferenciada.

Este gran hospital, que dará cobertura asistencial a toda la región, se construirá junto al estadio de La Rosaleda, sobre los terrenos del antiguo diario Sur.

De acuerdo con las previsiones, el centro abrirá sus puertas en 2028. "Es un ambicioso proyecto asistencial que transformará el panorama sanitario malacitano", ha expuesto el presidente de HM Hospitales, quien ha enfatizado que con este proyecto se da un paso "decisivo en la modernización y ampliación de nuestra capacidad asistencial en nuestra Territorial Sur".

El nuevo equipamiento sanitario se complementará estratégicamente con el desarrollo futuro del Hospital HM Vélez-Málaga, formando una potente red de atención médica que consolidará la posición del grupo como actor de referencia.

A estas dos iniciativas hay que sumar la próxima entrada en funcionamiento del Policlínico HM El Palo, que ofrecerá una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Ginecología, Cirugía General y Traumatología, entre otras.

Otra de las intervenciones programadas es la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ya se encuentra en su última fase, y que permitirá incrementar el área de consultas externas.