Así es la última gran operación inmobiliaria en la zona oeste de Málaga: 239 viviendas al sur del soterramiento del ferrocarril

Imagen del sector sobre el que se proyecta la construcción de 239 viviendas. Google Earth

El proceso de transformación al que están sometidos en los últimos años los espacios empresariales localizados en el espacio urbano continúa.

Aunque lejos aún de la metamorfosis ya visible en Los Guindos, donde las antiguas naves comerciales e industriales han sido sustituidas por promociones residenciales y gimnasios de última generación, este fenómeno empieza a llegar a los terrenos situados al sur del soterramiento del ferrocarril a su llegada a Málaga.

Es este escenario de la zona oeste de la capital el que se ve afectado por el asunto del que ha tenido conocimiento este martes la Junta de Gobierno Local.

El órgano ejecutivo ha tomado conocimiento de una iniciativa privada para activar el trámite del Plan de Reforma Interior (PRI) del ámbito SUNC-R-LO.7 Cantimpla en el distrito Cruz del Humilladero.

La operación es impulsada por la empresa Nesma 1923 S. L, con sede en Lérida. El objeto de este expediente es determinar que este instrumento de planeamiento es el adecuado para establecer la ordenación detallada del ámbito, que cuenta con 25.213 metros cuadrados con uso residencial.

En concreto, el planeamiento vigente permite la construcción de un máximo de 159 viviendas libres y 80 de protección oficial. Es decir, de un máximo de 239 pisos. Asimismo, del techo edificable completo, 10.000 quedan reservados para terciario/empresarial.

A través de la tramitación del PRI se pretende la implantación de usos residenciales y terciarios, de modo que se prioriza la liberación de suelo para ampliación de viales circundantes y espacios libres públicos, con alturas máximas de planta baja más 9.

De igual modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar el inicio del procedimiento ambiental estratégico simplificado de este proyecto.

En la ficha del sector, recogida en el PGOU de 2011, se defiende esta intervención ante la necesidad de "sustituir usos obsoletos e incoherentes con las nuevas condiciones funcionales del área que se deriva de la operación del soterramiento del trazado ferroviario (...) así como la adecuación de los usos por la proximidad a la estación apeadero de Cercanías de Renfe Victoria Kent".

En cuanto a la ordenación, se plantean alturas de baja más 9 en la fachada al soterramiento, si bien se abre la puerta a que estas dimensiones en vertical sean incluso superiores "siempre que se justifique en proporción a las alturas existentes en el entorno y en previsión de mayores espacios libres públicos".