Málaga ya hace cuentas con las multas por la Zona de Bajas Emisiones y los foto-rojo: espera ingresar 2,2 millones

El cartel que anuncia la zona de Bajas Emisiones en el paseo marítimo, junto al puerto. Alba Rosado

Málaga ya empieza a hacer cuentas con el endurecimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La entrada en vigor del segundo año de este sistema, que limita el acceso a determinadas zonas de la ciudad (el área acotada es de 437 hectáreas) a los vehículos domiciliados fuera de la capital que carezcan de autorización ambiental, va a traer consigo la imposición de multas de hasta 200 euros a quienes infrinjan la norma.

Esta circunstancia hace que el Consistorio ya establezca, por vez primera, una previsión de ingresos por sanciones. Lo hace en los Presupuestos Municipales de 2026, en los que se prevé ingresar 2,19 millones de euros por penalizaciones.

Esta suma no sólo incluye las multas por saltarse la Zona de Bajas Emisiones, sino también las sanciones a quienes infrinjan el sistema foto-rojo, implantado en varios cruces viarios de la ciudad.

En concreto, estos dispositivos funcionan desde finales del pasado mes de septiembre en los cruces de Jiménez Fraud con Louis Pasteur, y en la confluencia de Valle Inclán con Camino de Suárez, con Simón Bolívar y con la avenida de La Palmilla.

Los sistemas de foto-rojo incluyen cámaras en los entornos de los cruces semafóricos con la finalidad de comprobar que los vehículos no se saltan el semáforo ni, una vez parado, arrancan antes de que se ponga en verde.

Está diseñado para estar conectado directamente al regulador y obtener fotografías cuando el semáforo se encuentra en la fase roja y un vehículo rebasa la línea de detención de dicho semáforo. Si la luz del semáforo está en verde o en ámbar el equipo no se activa.

Siendo dos aspectos más que relevantes de las previsiones de ingresos por multas, no son los predominantes. De hecho, Málaga espera obtener casi 18,5 millones de euros por sanciones de tráfico.

El cálculo se ha elaborado a partir de los derechos liquidados a 31 de agosto de 2025, extrapolados al cierre del ejercicio con base en la evolución registrada el último año.

Cánones y concesiones administrativas

Por otro lado, el presupuesto contempla 4,69 millones de euros en ingresos por concesiones administrativas periódicas, una partida que engloba los cánones que abonan diferentes actividades y espacios gestionados por el Ayuntamiento.

En esta cifra se incluyen 1,12 millones correspondientes a los terrenos de la Feria de Agosto, así como los espacios de las ferias de El Palo y Puerto de la Torre; 593.330 euros procedentes de los pabellones deportivos municipales gestionados por el Área de Deportes, y 34.000 euros derivados de las actividades del Museo del Automóvil.

Al tiempo, hay 2,93 millones en cánones demaniales gestionados por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Dentro de estos últimos figuran concesiones tan diversas como instalaciones deportivas, espacios comerciales, actividades educativas o soportes urbanos. Entre los importes más destacados se encuentran: