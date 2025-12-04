Las hermanas de García Caparrós, 48 años después del asesinato: “Lucharemos para que sea víctima del terrorismo”

Una de las hermanas de Manuel García Caparrós en el homenaje de este año. Álex Zea / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Las hermanas de Manuel José García Caparrós siguen luchando para que se reconozca a su hermano como víctima del terrorismo de Estado. Recientemente han accedido a documentación sin censura de la Comisión de Encuesta del Congreso relacionada con el asesinato, lo que consideran un avance en su búsqueda de verdad. En el homenaje por el 48 aniversario de su muerte, agradecieron el apoyo de representantes políticos y lamentaron que el asesino aún no haya sido identificado ni juzgado. La familia insiste en que Manuel José fue asesinado por portar una bandera durante una manifestación por la autonomía andaluza en 1977 y piden justicia tras décadas de impunidad.

Loli, Paqui y Puri, las hermanas del joven sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós, el joven de 18 años que fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza, siguen recordándolo a diario y confían en saber próximamente quién fue el que mató a su hermano.

“Seguiremos la lucha, porque lo último es que mis hermanos lo hagan víctima del terrorismo de Estado, porque por el simple hecho de llevar una bandera le dispararon por la espalda”, han asegurado las hermanas este jueves en el acto homenaje con motivo del 48 aniversario del asesinato en la esquina de la avenida Comandante Benítez con Alameda de Colón, lugar donde tuvieron lugar los hechos.

También han pasado y saludado a la familia el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y miembros de la Corporación municipal, así como representantes de partidos políticos como PSOE, IU, Podemos y Adelante Andalucía.

"Estamos tan arropadas que me da tanto sentimiento de pensar que el 4 de diciembre del 77, Manuel estuvo tan solito ahí en esa esquina y hoy mira tanta compañía como tiene y tanta gente arropando a su memoria", ha dicho Loli agradecida y emocionada al principio de su intervención ante los medios.

En relación a la documentación de la Comisión de Encuesta del Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso la familia recientemente sin nombres tachados, han asegurado que ha sido como "otro pasito más que hemos conseguido" dentro de la que han señalado que es "una lucha que seguiremos".

Asimismo, han adelantado que informarán sobre lo que se pueda deducir del análisis de estas actas "para que se sepa la verdad de lo que pasó aquel 4 de diciembre", y han añadido que esta documentación "se tiene que estudiar muy bien”.

Loli García Caparrós ha explicado que son más de 2.000 folios los que han recibido de documentación, así como muchas fotos y una treintena de casetes con testificaciones: "También hubo las declaraciones de mi padre y del muchacho que lo cogió aquel día y las palabras que mi hermano dijo en el coche en el trayecto de ir para el hospital”.

Exigen que Manuel sea declarado "víctima del terrorismo de Estado"

Las hermanas García Caparrós han incidido en que "la lucha sigue", y en este punto se han referido a que confían y tienen esperanza en saber quién asesinó a su hermano, y en que Manuel José sea declarado "víctima del terrorismo de Estado".

"Porque por el simple hecho de llevar una bandera, le dispararon por la espalda. Y creo que es de justicia que lo hagan víctima del terrorismo", han dicho las hermanas, que han agradecido el apoyo mostrado por distintos partidos políticos.

Las hermanas García Caparrós han incidido en que los hechos ocurrieron en 1977, y han puesto sobre relieve que "hoy 48 años después no está el asesino, no fue juzgado".

"¿Por qué no se le cogió si era muy fácil de coger a la persona que disparó? Nada más que por sus pistolas y por la bala se sabía perfectamente quién era", han cuestionado; y han dicho: "¿Por qué lo escondieron, por qué quedó impune?".