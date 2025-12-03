Con Málaga habla de presupuestos "de escaparate" y denuncia que dan la espalda a la vivienda y a los barrios

Las claves nuevo Generado con IA La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, critica los presupuestos municipales de 2026 por ser "ficticios" y desconectados de las necesidades sociales. Denuncia que las inversiones en vivienda pública dependen de colaboraciones público-privadas y no garantizan un parque estable de alquiler. Morillas señala la falta de respuesta a la emergencia habitacional y acusa de repetir inversiones que no se ejecutan realmente. Subraya la ausencia o escasa consideración de proyectos clave en barrios, servicios públicos y movilidad sostenible en los presupuestos presentados.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha afirmado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Municipales para 2026 presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, evidencia una desconexión profunda entre las prioridades del equipo de Gobierno y las necesidades reales de la mayoría social de la ciudad.

A su juicio, son unas cuentas "ficticias, de escaparate, que dan la espalda a la vivienda, a los barrios y a la gente que más lo necesita".

"Se trata de pura propaganda con inversiones que se repiten, año tras año, y que se trasladan de un ejercicio a otro sin ejecutarse, lo que merma totalmente su credibilidad", ha añadido.

Para Morillas, el documento no afronta de manera suficiente, ni eficaz, la emergencia habitacional que sufre Málaga.

En este sentido, ha cuestionado que la inversión en vivienda pública se apoye en colaboraciones público-privadas, en promociones a medio o largo plazo y en actuaciones que no garantizan un parque de alquiler público estable.

"Estos presupuestos no sirven para frenar la subida descontrolada del precio de la vivienda, y es que sin un parque potente de vivienda pública en alquiler, estos números son papel mojado", ha insistido.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha incidido en que se prevén "proyectos fantasmas", entre los que menciona los puentes plaza en el Guadalmedina, el Auditorio de la Música y el Paseo Marítimo de El Palo, entre otros.

Asimismo, ha denunciado que no se contemplen o lo hagan de manera menor proyectos "clave" como el Plan Especial de Gibralfaro; la mejora y ampliación de la Alcazaba y Gibralfaro; la ampliación de la plantilla de Policía Local y Bomberos, y el parque fluvial del Guadalhorce, entre otros.

"Los presupuestos no refuerzan de forma suficiente los servicios públicos más esenciales, como la movilidad o la mejora del transporte público. Las inversiones en movilidad sostenible son limitadas y no resuelven déficits históricos", sentencia.