Así será el gran barrio de Buenavista en Málaga: Metro, 7 kilómetros de calles, casi 50.000 m² de parques...

Al oeste de Málaga se gesta uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la ciudad: Buenavista PA-T.2. Con más de 270.000 metros cuadrados, este desarrollo residencial aspira a convertirse en un modelo de urbanismo sostenible, vivienda protegida y movilidad planificada.

El proyecto de urbanización impulsado por SEPES, con la firma de CAI Consultores, busca transformar un área estratégica de la capital de la Costa del Sol, en desuso desde hace décadas, en un barrio completo y funcional, con vivienda plurifamiliar protegida, dotaciones escolares y deportivas, parques y jardines, y una infraestructura pensada para el futuro.

La propuesta, que sigue a la espera del visto bueno definitivo del Ayuntamiento, reserva más de 84.900 m² para vivienda protegida, atendiendo la creciente demanda social de vivienda asequible en la ciudad.

A esto se suman equipamientos deportivos de casi 12.000 m², casi 3.300 m² de instalaciones sociales, y 17.000 m² destinados a colegios y escuelas.

El corazón verde del proyecto será un gran parque central, complementado con bulevares ajardinados, medianas verdes y zonas verdes lineales que suman un total de 48.923 m², pensadas tanto para el esparcimiento como para la mitigación del calor urbano y la mejora del confort climático.

Movilidad sostenible: del coche a la bici y al Metro

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su infraestructura de movilidad, diseñada para combinar transporte privado, transporte público y modos blandos como la bicicleta y el paseo.

El eje principal RV-1 se concibe con cuatro carriles, mediana central y, especialmente, una reserva de 20 metros para una futura línea de Metro ligero, lo que permitirá integrar transporte masivo sin alterar el desarrollo residencial.

La red viaria se complementa con más de 4 kilómetros de carriles bici de doble sentido, aceras amplias y recorridos seguros que conectan viviendas, parques y colegios. Además, la urbanización incluye una gran rotonda de acceso (Glorieta G6) y un paso superior sobre la A-357, rompiendo barreras urbanas y mejorando la conectividad norte-sur de Málaga.

Parte de la A-7054 se soterrará, convirtiendo la superficie liberada en un parque metropolitano, una intervención que potencia la movilidad peatonal y ciclista y transforma la ciudad en torno a las personas.

Sostenibilidad como eje central

Buenavista PA-T.2 no se limita a construir viviendas y calles: integra soluciones avanzadas de sostenibilidad que hacen del barrio un referente urbano:

Drenaje sostenible (SUDS) : plazas hundidas, acequias abiertas y depósitos subterráneos que captan aguas de lluvia para riego.

: plazas hundidas, acequias abiertas y depósitos subterráneos que captan aguas de lluvia para riego. Reciclaje hídrico : el agua pluvial se reutiliza en jardines y zonas verdes, generando un ciclo cerrado.

Vegetación autóctona y de ribera : reduce la huella de carbono, absorbe contaminantes y disminuye el efecto de islas de calor.

Eficiencia energética : alumbrado LED de alta eficiencia, mobiliario urbano reciclable y materiales de bajo impacto ambiental.

Innovación ambiental: torres Warka para captación de agua atmosférica, parterres inundables y sistemas de filtración de agua distribuidos por el barrio.

Además, se han realizado estudios arqueológicos y se han implementado programas de vigilancia ambiental para garantizar que el desarrollo respete tanto el patrimonio como el entorno natural.

Infraestructuras al servicio de la ciudad

El proyecto contempla obras de urbanización completas, incluyendo más de 458.000 m³ de excavaciones, 264.000 m³ de terraplenes, redes de abastecimiento de agua de más de 3,5 km, más de 6 km de saneamiento pluvial y residual, y 15 centros de transformación eléctrica con 273 luminarias LED.

Las zonas verdes y los parterres complementan la trama urbana con 8.286 m² de ajardinamientos viarios y 1.533 m² asociados a plazas inundables, asegurando un barrio verde, funcional y resiliente frente a las lluvias intensas.

Fases del proyecto

La ejecución se organiza en dos fases:

Urbanización general : comprende todo el viario, zonas verdes, redes de servicios, alumbrado y equipamientos, permitiendo que la Fase 1 sea completamente operativa de forma autónoma.

: comprende todo el viario, zonas verdes, redes de servicios, alumbrado y equipamientos, permitiendo que la Fase 1 sea completamente operativa de forma autónoma. Reserva para Metro ligero: incluye la plataforma del metro y tramos de vialidad asociados, urbanizables solo cuando se ejecute la ampliación de la línea 1, garantizando compatibilidad con la trama urbana y evitando futuras expropiaciones.

Un modelo de urbanismo integral

Buenavista PA-T.2 refleja una visión de ciudad del siglo XXI, en la que la vivienda protegida, la movilidad sostenible y la integración ambiental se combinan con infraestructuras modernas y planificación a largo plazo.

El proyecto no solo responde a la demanda social de vivienda, sino que también anticipa las necesidades futuras de transporte, gestión del agua y calidad de vida urbana. La colaboración entre Ayuntamiento y SEPES demuestra que la planificación urbana y la sostenibilidad pueden ir de la mano, ofreciendo un ejemplo de barrio resiliente y verde para Málaga.