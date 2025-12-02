Abre en Los Clarines de Málaga un nuevo Telepizza: esta es la fecha prevista

Imagen del local de Los Clarines donde abrirá el nuevo Telepizza.

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo Telepizza abrirá en el barrio de Los Clarines, Málaga, a finales de enero del próximo año. El local tendrá 160 metros cuadrados de espacio interior y 90 metros de terraza, con capacidad para 65 personas dentro y 55 fuera. La apertura cubrirá la demanda tras el cierre de la tienda en calle Hilera y compensará la clausura prevista del local de Fuente Olletas. El establecimiento, situado en la calle Nuestra Señora de Avenida de los Clarines, tendrá un contrato de alquiler superior a diez años.

Los vecinos de Los Clarines, de Miraflores de los Ángeles, de Fuente Olletas y Centro van a poder disfrutar desde finales de enero del año que viene de un Telepizza.

Esa es la fecha prevista para la apertura del nuevo local de la popular cadena de pizzas en Málaga capital, donde cuenta actualmente con cuatro establecimientos.

Según informa a EL ESPAÑOL de Málaga David Medina, al frente de esta franquicia, junto a otra en Teatinos, y responsable de la firma en Málaga, el inmueble elegido para este negocio dispone de unos 160 metros cuadrados de superficie útil, así como de unos 90 metros de terraza.

Atendiendo a estas dimensiones, la previsión es que pueda haber 65 comensales en el interior del local, a los que sumar otros 55 en el exterior.

El arrendamiento de este local, localizado en el número 12 de la calle Nuestra Señora de Avenida de los Clarines ha contado con la participación de la empresa Eurobienes. Según confirma Medina, el alquiler se produce por un largo periodo, superior a los diez años.

Una de las particularidades de esta apertura es que vendrá a cubrir el vacío dejado tras el cierre de la tienda de la calle Hilera, claramente afectada por las obras del Metro hacia el Civil. Al tiempo, compensará el cierre previsto del local de Fuente Olletas.