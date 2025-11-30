Así podrán reducir los malagueños la tasa de basura: hay que reciclar y subir una foto como prueba

La tasa de basura ha causado revuelo en Málaga. No está muy claro cuánto habrá que pagar y cómo podrá reducirse la cantidad de dinero que tendrán que pagar una vez al año, pero el Ayuntamiento de la capital ya está trabajando en ello.

La principal intención del Consistorio, según fuentes municipales consultadas por este periódico, está en crear una aplicación para que los malagueños la utilicen y así tener la posibilidad de bajar esos 142 euros (con IVA) que de media han de pagar de tasa.

El funcionamiento de la app no está del todo claro porque deben desarrollarla, pero su intención es utilizar la app de Málaga Funciona para identificar los contenedores de selectiva y que cada uno de ellos tenga un código QR para escanear.

Entonces, el malagueño deberá, con su bolsa de plástico, vidrio o papel, acercarse al contenedor, escanear el QR, decir en qué zona de Málaga se encuentra y hacer una foto a la bolsa para que quede acreditado que usa la app porque va a reciclar.

Si los malagueños hacen esto, la intención es que se puedan reducir hasta un 15% de su tasa de basura. Cierto es que si se recicla entre 3 y 5 veces a la semana conseguirán un 5% de rebaja y si van más de 5 veces, podrán llegar al 15%.

Eso sí, hay que hacer hincapié en que esta es la idea del Ayuntamiento para esta aplicación y su funcionamiento podría variar en función de cómo se desarrolle la creación de esta aplicación y de diferentes factores a tener en cuenta, como el hecho de cómo controlar que una persona que recicla lo hace con su propia basura, y también deberán pensar en aquellos malagueños con vivienda que no tengan teléfono móvil y no puedan hacer una foto a su reciclaje.

Por otro lado, si los malagueños hacen uso de uno de los puntos limpios de la ciudad durante todo el año, también podrían llegar a conseguir una reducción de hasta el 15%. Aquí no habría que usar aplicación, puesto que queda registrado en el punto limpio quién lo ha usado y quién no.

Así pues, si las familias de media van a pagar 129 euros (sin IVA) de tasa turística y consiguen esa reducción del 30%, su tasa bajará hasta los 90,3 euros (sin IVA). Al sumar el IVA quedaría en unos 99 euros.

A esta reducción del 30% también se le puede incorporar un 50% para aquellas familias que sean vulnerables o numerosas y lo justifiquen. Por tanto, la reducción sería del 80% y quedaría en unos 25,8 euros (sin IVA) y con IVA son 28 euros.