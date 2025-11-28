La Navidad empieza 'oficialmente' en Málaga: miles de personas ven el estreno de las luces en calle Larios

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas se congregaron en la calle Larios de Málaga para presenciar el encendido oficial de las luces navideñas. El evento incluyó una versión reducida del espectáculo 'Imagine', liderado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, con acrobacias, baile y música. Antonio Banderas asistió a la inauguración junto a su pareja Nicole Kimpel, acompañando al alcalde Francisco de la Torre, quien dirigió unas palabras a los presentes. Durante toda la Navidad habrá tres pases diarios del espectáculo de luces y música a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

Ya es Navidad en Málaga. Miles de personas han abarrotado la calle Larios este viernes para asistir a la inauguración de las luces navideñas.

Este año ha habido novedades, ya que el acto de encendido ha estado precedido de una versión reducida del espectáculo Imagine, que está capitaneado por Antonio Banderas y Domingo Merlín en Sohrlin.

Han sido casi 20 minutos de acrobacias, baile y música que han encandilado a los asistentes. Un aperitivo de lo que es Imagine, cuyo espectáculo completo es mucho más largo.

No era segura la presencia de Antonio Banderas, que ya inauguró las luces de calle Larios en 2019, pero finalmente sí ha asistido junto a su pareja Nicole Kimpel.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dirigido unas palabras a los malagueños allí presentes y a los que han seguido la retransmisión por televisión.

"Invito a que sueñen todos, sueños de ilusión, felicidad, amor a Málaga, de solidaridad, vivir una Navidad espléndida, que nadie se quede atrás", ha señalado.

💫Así comienza la Navidad en Málaga



🌟'Imagine' (@sohrlin) enciende el alumbrado navideño pic.twitter.com/Qd5dkjS1hz — Canal Málaga RTV (@CanalMalagaRTV) November 28, 2025

También ha dicho que quiere que "Málaga ofrezca oportunidades para todos en vivienda", algo que ahora es complicado con el metro cuadrado superando los 4.000 euros.

En cualquier caso, De la Torre ha deseado una feliz Navidad a todos los malagueños y se ha procedido al encendido de las luces con tres canciones del espectáculo Imagine, La Oreja de Van Gogh y David Bisbal que han puesto a todos los presentes -muchas familias- a bailar.

Ha sido un espectáculo de música y luces que ha durado nueve minutos y en el que ha habido un pequeño fallo de una de las columnas que no se ha iluminado completamente, pero que se arreglará. Habrá tres pases diarios toda la Navidad a las 18:30, 20:30 y 22:00.