500 metros más para el Teatro Cervantes de Málaga: dos nuevas salas de ensayo y 824.000 euros de inversión

El histórico Teatro Cervantes de Málaga se prepara para ampliar y modernizar sus instalaciones con la construcción de un nuevo edificio que albergará dos salas de ensayo y un espacio de almacenaje.

El paso adelante se da varios años después de sentar las bases de la actuación. El futuro inmueble, que se levantará sobre una nave situada en la calle Frailes, a la espalda del propio Cervantes, quedará conectado de manera funcional con la zona de oficinas y camerinos existentes.

Con ello se busca reforzar la operatividad y el acceso al teatro. La obra, que tiene un plazo de ejecución estimado de 9 meses, responde a la necesidad de dotar al equipamiento de espacios adecuados para el trabajo escénico, sin comprometer la estética ni la integración en el entorno urbano.

El proyecto corre a cargo de la Gerencia de Urbanismo, que este viernes ha activado el concurso para su contratación por 824.652,07 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas en optar a este contrato tienen hasta el próximo 26 de noviembre para presentar sus ofertas.

Diseño funcional y cuidado

El proyecto, desarrollado con especial sensibilidad hacia el ámbito del PEPRI Centro, mantiene la planta baja destinada a almacén con doble altura para facilitar la entrada de material escénico y tramoyas, mientras que la planta alta se dedica a las nuevas salas de ensayo.

El edificio, de altura B+3, incorpora una doble altura en las salas con forjados inclinados individuales rematados en cubrición de zinc, logrando una quinta fachada limpia y respetuosa con la escala del entorno.

Las instalaciones de climatización se integran discretamente en un armario en la escalera de acceso a la cubierta, evitando elementos ajenos en la parte superior.

Además, uno de los volúmenes incorpora un balcón mirador hacia la calle Frailes, generando un espacio de relación con el exterior y manteniendo la escala más doméstica de la vía, mientras que la otra sala queda orientada hacia el interior, lindando con el testero del escenario del teatro, con iluminación y ventilación natural en la parte superior de la sala.

El edificio contará con acceso desde la calle Frailes mediante una escalera independiente, al mismo tiempo que se conecta interiormente con la zona de oficinas y camerinos existentes.

Esta configuración permitirá un flujo eficiente entre el almacén, las oficinas y las salas de ensayo, consolidando el funcionamiento del Teatro Cervantes como centro escénico.

Superficies y distribución

El nuevo espacio suma un total de 500,80 metros cuadrados construidos, distribuidos en:

Planta baja: 196,15 m²

Entreplanta: 83,25 m²

Planta primera: 188,65 m² (correspondiente al nivel segundo del edificio contiguo)

Planta cubierta: 32,75 m² (nivel tercero del edificio contiguo)

El diseño combina la funcionalidad de un equipamiento cultural con la integración estética de la escala urbana, predominando las superficies macizas sobre los huecos y dialogando con el edificio existente.