¿Quiénes han alumbrado la Navidad en Málaga estos años?: de Antonio Banderas a Luz Casal o Diana Navarro

En Málaga, la Navidad no empieza cuando lo dice el calendario, sino cuando en calle Larios alguien aprieta un pulsador y la magia se hace en las calles gracias a miles de LEDs que las iluminan. El momento del encendido en la arteria principal de la ciudad es uno de los favoritos de los malagueños, que abarrotan Larios para embriagarse de felicidad navideña.

Este año, el alumbrado plantea novedades, como los enormes rosetones donde se recrean escenas del Nacimiento de Jesús en el centro de Larios, así como el de las calles aledañas supone todo un homenaje a Sus Majestades los Reyes Magos. Pero lo que también se estrena desde hace unos años hasta la actualidad es la persona elegida para pulsar el botón y encender la Navidad malagueña.

En esta ocasión, será todo el elenco de Imagine, el espectáculo de la factoría Sohrlin y creado por Domingo Merlín inicialmente, el que dará comienzo a la Navidad malagueña. Antonio Banderas, a preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga este miércoles, respondió que haría todo lo posible por estar presente en el escenario dispuesto en la calle Larios con toda la compañía y afirmó que desconocía cómo se había producido este hito ya que ha estado atareado en las últimas semanas.

Así, recordó que el espectáculo es de su compañero y socio, Merlín, y que él solo cogió una pequeña participación del show este año, cuando además le puso su voz al narrador del espectáculo.

El equipo de Imagine, con varios malagueños en plantilla, se une a un amplio listado de malagueños o personas con mucho vínculo con Málaga en las que el Ayuntamiento ha confiado para este gran momento. Mientras llega la hora del encendido, las 18:30 horas, repasamos el listado de los últimos nombres que han marcado el inicio de la Navidad en Málaga:

Diana Navarro

En 2024, el último año, el protagonismo fue para Diana Navarro, una de las artistas más elegantes de Málaga, que eligió una gran capa roja y un vestido de lentejuelas para el gran momento del encendido. Ella además interpretó un villancico propio, Brillará, cuyo videoclip está grabado precisamente en la calle Larios.

Málaga se rindió a sus pies. "Málaga es mi origen, mi motor y es una de las ilusiones más grandes poder hacer algo en mi tierra", aseguró la cantante en declaraciones a los medios minutos antes de subir al escenario.

Además, fue una edición muy emotiva, pues el fatídico episodio de la Dana de Valencia estaba muy reciente y la artista cantó el himno de la Comunidad Valenciana en honor de todas las víctimas.

Diana Navarro, en el escenario junto a Francisco de la Torre y Teresa Porras.

Luz Casal

La cantante Luz Casal fue la encargada de pulsar el botón rojo que da inicio al esperado show de luces en la calle Larios en 2023. Junto al alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, la artista subió al escenario para contar su historia con Málaga. "Mi vínculo con esta ciudad arranca hace muchos años. Me he enamorado de ella a través de sus costumbres, su gastronomía y su gente".

Minutos antes de comenzar, el alcalde le regaló el escudo de la ciudad a la cantante, que en su caso eligió un look blanco con un toque angelical para dar la bienvenida a las luces de Navidad malagueñas. También tuvo unas bonitas palabras para las personas "que están pasando momentos difíciles, la dureza de una enfermedad y la tragedia de la guerra".

Cabe recordar que ese mismo año su canción Un lugar perfecto fue la banda sonora de una campaña promocional del Ayuntamiento de Málaga.

Vanesa Martín

El 2022 fue de la malagueña Vanesa Martín. Y fue, probablemente, uno de los encendidos más emotivos. Málaga la quiere, la sigue y la reconoce como una de sus grandes voces. La cantante no pudo ocultar la sonrisa durante toda la ceremonia y fue vitoreada y aplaudida por los miles de personas que abarrotaron ese año la calle Larios y las vías aledañas para ver ese primer pase de la popular iluminación festiva.

"Lo mejor que puede brindar una ciudad cuando alguien la conoce es la alegría que tiene, y yo por donde quiera que voy me dicen que Málaga es alegre", afirmó Martín, que también dio inicio al encendido de más de un millón y medio de puntos de luz repartidos por toda la ciudad enfundada en un bonito traje de chaqueta de color rojo, muy navideño.

María Casado

En 2021, en el año de los reencuentros tras la Covid, la encargada de apretar el botón fue la periodista María Casado, en nombre de tantos periodistas que pasaron el año informando de la pandemia. Con raíces familiares en la provincia y una vinculación constante con la provincia (vive en Torremolinos), su presencia simbolizó ese regreso progresivo a la normalidad. Fue un encendido lleno de alegría y emoción, muy acorde al momento que vivía el país.

Vamos a ponerle luz no solo a la Navidad, sino a la vida", afirmó la periodista en el momento en que ha pulsado el botón del encendido de la Navidad, momento en el que estaba acompañada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la edil de Fiestas, Teresa Porras, y miembros de la Corporación municipal. Casado agradeció la oportunidad de encender el alumbrado en Málaga: "Hoy es un día especial, estoy orgullosa, estoy agradecida, porque me hacéis sentir una malagueña más desde el primer día que pisé esta ciudad".

El alcalde, @pacodelatorrep, interviene momentos antes de la inauguración del alumbrado de la #NavidadEnMálaga 2022 con el deseo de que malagueños y visitantes disfruten de estas fiestas con alegría, felicidad y respeto pic.twitter.com/XwfOgMmcUm — Ciudad de Málaga (@malaga) November 26, 2022

El año de la tristeza

En 2020 no hubo encendido oficial. Las restricciones frenaron cualquier acto multitudinario y Málaga vivió su Navidad más contenida. Aun así, las luces volvieron a brillar y la ciudad mantuvo la tradición, aunque sin el acto de encendido. Tampoco hubo pases de música para evitar las aglomeraciones.

Antonio Banderas

Si retrocedemos un año más, llegamos a 2019 y a una de las noches que más gente ha congregado en el centro. Antonio Banderas fue el encargado de alumbrar la Navidad. El malagueño confesó a EL ESPAÑOL de Málaga hace unos días que tuvo que entrar por el parking a la zona habilitada para el encendido ante la multitud de público que se concentró en la zona. "Y luego, casi en volandas para el Soho, que me tenía que subir al escenario para hacer A Chorus Line", declaró.

A veces, ser actor tiene gajes del oficio. El actor confesó que aquella fue la primera vez que asistió a la inauguración del alumbrado navideño en su casa, en su "tierra". "¡Lo voy a disfrutar mucho!", prometió, presumiendo de que por "lo que tengo entendido el alumbrado de Málaga es el mejor". "Es muy impresionante, verdaderamente impresionante", subrayó.

Este año, realmente, también estará presente en el escenario con la compañía de Imagine, que llevará los trucos de trapecistas y bailarines hasta el corazón de Málaga en uno de los días más importantes de la temporada navideña, coincidiendo además con el Black Friday. Será a las 18.30 horas.