Ambicioso plan participativo para transformar el paseo de El Palo: Málaga quiere oír a vecinos y empresarios

Una imagen de El Palo. Turismo Costa del Sol

El Ayuntamiento de Málaga acaba de poner en marcha un ambicioso proceso de participación ciudadana destinado a intervenir en uno de los espacios más emblemáticos y con mayor identidad de la capital: el paseo marítimo de El Palo.

Más de año y medio después de que el concejal del distrito, Carlos Conde, señalase la intención de contratar una asistencia para avanzar en este camino, la Gerencia de Urbanismo ha activado el procedimiento.

Lo hace licitando un servicio de dinamización de actividades de proceso participativo para el proyecto de remodelación de este paseo.

El valor inicial es de 20.449 euros (IVA incluido), siendo el plazo de seis meses. Las empresas interesadas tienen hasta la medianoche del 12 de diciembre próximo para presentar sus ofertas.

La iniciativa busca que vecinos, comerciantes, expertos y entidades sociales contribuyan activamente al diseño de la futura remodelación, cuyo coste puede alcanzar los 15 millones de euros.

El objetivo, según recoge el pliego de condiciones que rige el procedimiento, es "facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de transformación urbana", garantizando que las propuestas finales incluyan medidas realistas, consensuadas y, sobre todo, útiles para quienes utilizan y viven diariamente este espacio.

La herramienta ahora planteada ya fue utilizada por el Consistorio, por ejemplo, para afrontar la reurbanización de la Alameda Principal y la calle Carretería.

Un paseo con historia

El Ayuntamiento pone especial énfasis en que El Palo es un entorno con múltiples realidades superpuestas: barrio tradicional de pescadores, eje turístico, zona de restauración emergente y espacio de convivencia intergeneracional.

Por ello, el proyecto apuesta por una metodología en la que las aportaciones vecinales tengan un peso decisivo en la configuración final del diseño urbano.

El proceso movilizará a un amplio abanico de colectivos: asociaciones culturales, vecinales y de discapacidad; comerciantes y restauradores; mercados locales; estudiantes; jóvenes; centros educativos; personas mayores; policías locales; arquitectos; ingenieros; gestores turísticos e incluso servicios operativos del distrito.

Para coordinarlo, se incorporará una entidad independiente, con experiencia en dinamización social, que actuará como punto de conexión entre todos los agentes.

Actividades previstas

El proyecto contempla una batería de herramientas participativas para garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas:

Encuestas híbridas Se realizarán encuestas tradicionales en papel y otras mediante códigos QR, accesibles desde dispositivos móviles, abiertas a toda la ciudadanía.

Recogida de información puerta a puerta Un equipo técnico visitará viviendas del entorno para aumentar la participación de los residentes, especialmente de aquellos que habitualmente no se involucran en procesos urbanos.

Acciones a pie de calle (street marketing) Mesas informativas, actividades creativas y difusión directa en espacios públicos, pensadas especialmente para atraer a jóvenes y transeúntes.

Workshops y talleres participativos Sesiones dinámicas con metodologías innovadoras, como design thinking, dirigidas a generar propuestas concretas en grupos reducidos. Aquí se priorizará al tejido asociativo: asociaciones de vecinos, de mujeres, inmigrantes, comerciantes, etc.

Foros grupales de discusión Reuniones abiertas para debatir preocupaciones, problemas y oportunidades, fomentando el diálogo horizontal.

Plataforma web del proyecto Un espacio digital donde se alojará información, materiales formativos, difusión audiovisual y los resultados finales.

Campañas en redes sociales y medios El equipo de comunicación generará contenidos divulgativos para aumentar la visibilidad del proceso y atraer participación.

Informes de expertos locales Arquitectos, ingenieros y especialistas con conocimiento profundo del barrio aportarán análisis técnicos complementarios.

Talleres con niños y niñas Los escolares del segundo ciclo de Primaria participarán en dinámicas basadas en dibujo, manualidades y juegos para expresar cómo imaginan el paseo marítimo del futuro.

Informe final

Cuando todas las actividades estén completadas, se elaborará un informe final en el que se incluirán los resultados de las encuestas, el diagnóstico de problemas y necesidades, propuestas ciudadanas y aportaciones de expertos.

Ese documento será devuelto a la ciudadanía en un gran evento final, con talleres, stands y actuaciones culturales, donde se explicará qué ideas han sido incorporadas al diseño definitivo.