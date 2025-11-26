Un recurso especial ralentiza el plan de Málaga para construir una Nueva Rosaleda para entre 45.000 y 55.000 espectadores

Las claves nuevo Generado con IA La construcción de una Nueva Rosaleda en Málaga, con capacidad para entre 45.000 y 55.000 espectadores, se retrasa por un recurso especial presentado contra el proceso de licitación del estudio técnico. El contrato de asistencia técnica, valorado en 171.413,65 euros, busca analizar y seleccionar la mejor ubicación para el nuevo estadio, cumpliendo estándares UEFA Nivel 4. Cinco posibles ubicaciones se barajan: la actual Rosaleda (ampliada), Ampliación de la Universidad, San Cayetano, Lagar de Oliveros y Manzana Verde. El estudio incluirá una hoja de ruta detallada con plazos, trámites y costes estimados, considerando tanto la inversión inicial como los posibles retornos financieros.

El sueño de Málaga de construir una Nueva Rosaleda con entre 45.000 y 55.000 espectadores se ralentiza.

La interposición de un recurso especial contra el anuncio y los pliegos que rigen la licitación del contrato de asistencia técnica para el estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio toca de lleno el avance de la iniciativa.

El citado recurso, según la documentación oficial consultada, fue presentado el pasado martes 25 de noviembre.

Este revés se produce casi un mes después de que el Ayuntamiento de Málaga pusiese en marcha el concurso público mediante el que contratar este trabajo técnico.

El importe inicial del servicio alcanza los 171.413,65 euros (IVA no incluido), estableciéndose un plazo de 17 semanas. Este calendario se divide en siete semanas para una primera fase y diez semanas para la segunda.

El objetivo perseguido es contar con análisis profundos que identifiquen la localización más recomendable para el nuevo estadio.

El estudio irá acompañado de una hoja de ruta, tanto en plazos estimados como en trámites principales y costes de la nueva infraestructura en la localización propuesta seleccionada, independientemente del modelo de gestión por el que finalmente se opte (público o privado).

Este análisis del futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4, con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que, además, suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos.

Además de poner a disposición del adjudicatario los 18 estudios y análisis realizados hasta la fecha en el marco del convenio entre las tres administraciones propietarias, también se facilita un estudio preliminar de ubicaciones realizado por la Gerencia de Urbanismo en el que se recogen cinco opciones que se han considerado. Ello sin perjuicio de otras posibles.

Las cinco opciones son las siguientes:

La Rosaleda , estadio actual, ampliado y rehabilitado, según el plan trazado para la candidatura del Mundial 2030.

, estadio actual, ampliado y rehabilitado, según el plan trazado para la candidatura del Mundial 2030. Ampliación de la Universidad : parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte.

San Cayetano : sector SGIT-PT-7 previsto en el PGOU 2011.

Lagar de Oliveros : parcelas de equipamiento EQ-E-2.01, EQ-E-2-02 y EQ-D-2.03.

Manzana Verde: superficie de la Unidad de Ejecución del PERI P-2 del sector SUNC-R-P.2. Emplazamiento sugerido por la grada de animación del Málaga CF en las reuniones de julio de 2025. El Ayuntamiento se comprometió a estudiar esta opción, si bien en este ámbito con planeamiento aprobado y el proyecto de urbanización en redacción, se prevén 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas, nuevas zonas verdes y equipamientos públicos.

Además, la empresa adjudicataria deberá evaluar cada ubicación, usando la información aportada como base para su verificación definitiva, y deberá llevar a cabo una recopilación de información adicional para poder completar todos los análisis que se requieren.