La Ley de Costas y el efecto pantalla, 'amenazas' para las torres de hasta 27 plantas de la nueva centralidad de Málaga

La futura transformación del sector Ferrocarril del Puerto, en pleno barrio de El Bulto, sigue a la espera de que se resuelva el proceso de selección definitiva de la promotora que, por medio de la figura del agente urbanizador, se hará con las riendas de la operación.

Tres son los actores protagonistas desde que el pasado mes de marzo la Gerencia de Urbanismo puso en marcha el procedimiento: Sierra Blanca Estates, que acude con la fuerza del diseño del estudio internacional de Zaha Hadid; Urbania, Guamar y Fundación Unicaja, con el apoyo del estudio Morph y la ingeniería CAI, y José Seguí.

El análisis de las propuestas permite constatar una apuesta evidente por la arquitectura en vertical, en el caso de las ideas de Seguí y de Sierra Blanca, y por edificaciones más acotadas, en el caso de Urbania.

Y esta cuestión puede llegar a ser decisiva. En particular por la localización del suelo de Ferrocarril del Puerto dentro de los 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar. Una circunstancia que hace que el pronunciamiento de la Dirección General de Costas adquiera, llegado el momento, un valor clave.

No ya en el proyecto que sea definitivamente elegido por el Consistorio, sino en la plasmación final de la propuesta.

Para tomar en consideración el asunto sirva recordar que la Ley de Costas, en su artículo 30, es clara al incidir en que dentro de los mencionados 500 metros cualquier edificación "deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes".

Aunque no se hace referencia alguna sobre la altura que han de tener las construcciones que se plantean dentro de este espacio, lo ocurrido años atrás con La Térmica puede ser un claro referente.

En este caso concreto, los promotores de la operación, ahora en obras, se vieron obligados a rebajar hasta tres plantas del complejo ante las exigencias de Costas. De las 14 inicialmente previstas se pasó a 11. Y ello pese a que el pronunciamiento del organismo estatal no era vinculante.

Suelos afectados por el plan de ordenación que acaba de impulsar el Ayuntamiento de Málaga.

Es preciso insistir en que la Ley de Costas no establece qué dimensiones debe tener un complejo inmobiliario para evitar esa especie de efecto pantalla. No obstante, fuentes consultadas abundan en la necesidad de tomar en consideración el entorno en el que se plantea el desarrollo y el tamaño de las edificaciones más próximas.

En el caso concreto del sector Ferrocarril del Puerto, los bloques de vivienda aledaños no pasan de las diez alturas. Una proporción que contrasta de manera más que evidente con dos de las propuestas del futuro desarrollo.

Las tres propuestas, al detalle

De las tres ideas, la que mayor impacto genera es la planteada por el arquitecto José Seguí. En su caso, el modelo de Seguí se sustenta sobre una torre de 27 plantas dedicada a hotel. La cota de este inmueble alcanzaría los 102,9 metros y se levantaría donde ahora está Cottolengo.

Según los documentos oficiales, el inmueble proyectado tendría 300 habitaciones y estaría conectado con una pasarela peatonal sobre el paseo de Antonio Machado con los edificios comerciales del futuro puerto deportivo previsto en la plataforma portuaria de San Andrés.

La cota máxima desciende en el caso de la propuesta de Sierra Blanca Estates, que deja en manos del estudio Zaha Hadid el diseño de un bloque de planta baja más 22 alturas con capacidad para 153 viviendas de renta libre.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la edificación en altura se situaría donde actualmente está Cottolengo, que sería trasladado a una nueva construcción. La composición incluiría dos edificios de planta baja más nueve alturas para VPO.

La más reducida es la propuesta de Urbania, Guamar y Fundación Unicaja, que abogan por mantener Cottolengo en actual localización y por levantar tres edificios, con aparcamientos bajo rasante.

Uno de ellos alcanzaría las 10 plantas, con forma circular. Llama la atención su diseño, en el que las terrazas de las diferentes plantas van decreciendo para generar un efecto de espiral. El inmueble daría cabida a viviendas libres y VPO.

Hay otro inmueble de baja más 10 plantas para viviendas libres, un tercer bloque de planta baja más ocho para equipamiento dotacional, en la que la Fundación Unicaja tendría un especial protagonismo.

Esta propuesta constata la preocupación sobre el pronunciamiento que pueda tener Costas, admitiéndose la consulta realizada al ente estatal para saber si pese a su localización frente al puerto es de aplicación la legislación en lo concerniente a las pantallas arquitectónicas.

"Si bien se suscitaba la duda al estar delante del Sector el Dominio Público Marítimo Portuario, resulta claro que la Zona de Influencia es aplicable desde la ribera del mar y que resulta ahora de aplicación, aun cuando el Puerto se encuentre situado delante, pues el espíritu que pretende la Ley de Costas es precisamente no alterar el perfil de la línea de Costa", se precisa.

Incluso, se recuerda la existencia de pronunciamientos por parte de los tribunales en lo relativo a las barreras arquitectónicas. Uno de ellos, el del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que emitió una sentencia, fechada el 21 de marzo de 2024, consideró que la construcción de dos torres de 25 plantas generaba "pantalla arquitectónica".

A juicio del tribunal, este efecto es el resultado de "interponer o intercalar una barrera artificial edificatoria entre el mar y el entorno". "Las dos torres proyectadas limitan el campo visual, añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje y no guardan la configuración de la perspectiva", añadía el fallo.