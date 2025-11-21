Vecinos de Parque Litoral denuncian la inseguridad de las caravanas: “Lo del tiro es la gota que colma el vaso”

El incidente con un arma de fuego registrado este miércoles en el aparcamiento del centro comercial Los Patios de Málaga, donde un hombre resultó herido por un disparo accidental dentro de su propia caravana, ha sido, para los vecinos del Parque Litoral, “la gota que ha colmado el vaso”, ya que llevan años denunciando la "inseguridad" que generan los caravanistas.

Así lo asegura Manuel Cuadros, presidente de la Asociación de Vecinos del Parque Litoral, que confirma que este mismo jueves han solicitado una reunión urgente con el alcalde de Málaga ante la “preocupación creciente” por la presencia masiva de autocaravanas en la zona. “Llevamos dos años avisando. Esto va cada día a peor, a peor y a peor”, lamenta el presidente de la asociación.

El origen del conflicto se remonta a la decisión del Ayuntamiento de prohibir la acampada de autocaravanas en la explanada junto al Martín Carpena cada noche, donde era habitual ver decenas de vehículos estacionados. La medida pretendía frenar la saturación de la zona, pero según los vecinos, el problema simplemente se ha desplazado de lugar.

Ahora, el aparcamiento exterior de Carrefour, junto al McDonald’s y a escasos metros de la autovía, se ha convertido en una gran concentración de caravanas. “Aquello es prácticamente un camping”, afirma el representante vecinal. “Carrefour lo está permitiendo, no sé si a petición del Ayuntamiento, pero ya se les ha ido de las manos”, añade.

El estacionamiento improvisado se ha extendido hasta ocupar gran parte del parking lateral junto a la autovía. “Antes había cinco caravanas; ahora está lleno hasta la altura del restaurante”, denuncia.

Más allá del incidente del disparo, los vecinos apuntan a un deterioro general del entorno y a un clima de inseguridad en los últimos años. Cuadros asegura que en la zona conviven ya “caravanas donde se está viviendo de manera permanente”, lo que provoca un flujo constante de personas a las que, afirma, no saben “ni de dónde vienen ni con qué intención”.

Enumeran episodios que, dicen, se han vuelto habituales: personas haciendo sus necesidades junto al hospital Quirón, mendicidad, comportamientos incívicos o deterioro de espacios públicos como la Desembocadura del Guadalhorce o Sacaba, donde también se han instalado caravanas frente al mar. “La zona nueva del Paseo Marítimo, frente a las torres, está con una fila de caravanas mirando al mar. Y eso no puede ser”, añade.

Los residentes del Parque Litoral recuerdan que su barrio se ha convertido en un eje estratégico de Málaga. En pocos metros conviven el Palacio de Deportes Martín Carpena, el centro deportivo Inacua, la futura Academia de Nadal, hospitales y otros nuevos servicios y hasta la recién instalada Universidad Alfonso X el Sabio.

“No tiene sentido que junto a una universidad privada nueva haya gente malviviendo en caravanas. No pega. Y ya no es por ellos: es por nosotros. Nuestras viviendas cuestan muchísimo dinero y pagamos nuestros impuestos. Queremos seguridad como en cualquier sitio de Málaga”, reivindica Cuadros.

La Asociación de Vecinos reclama al Ayuntamiento que habilite un espacio adecuado para las autocaravanas lejos de las zonas residenciales. “Que les busquen una zona en los exteriores de la capital y que se prohíba el uso de caravanas en toda esta zona nuestra”, insiste Cuadros.

Aseguran que no están en contra del turismo de caravanas, pero que tal y como se está gestionando “es una inseguridad tremenda”. “Yo he ido toda mi vida de camping. Pero esto no es camping: no hay control, no hay vigilancia, no hay servicios y no sabemos quién vive ahí”.

Cuadros insiste en que ha trasladado la situación al jefe del Distrito 7 Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín. Ahora, la asociación espera que el alcalde les reciba para que el Ayuntamiento plantee una solución “real y urgente”.

Giardín ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la 'expulsión' de los caravanistas es tareas de Carrefour y que, al igual que con Parque Litoral, también ha hablado con la asociación Los Sacabeños, para interesarse por su visión en una situación que también les afecta.