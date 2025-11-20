Carlos se hirió accidentalmente en su caravana de Los Patios: la Policía lo mantiene detenido por tenencia ilícita de armas

Imagen de una caravana y de varios coches de la Policía Nacional en el aparcamiento que hay junto al Carrefour Los Patios. Alba Rosado

Las claves nuevo Generado con IA Carlos, un hombre de unos 65 años, resultó herido de bala en una pierna de forma accidental en su caravana junto al Centro Comercial Los Patios de Málaga. La Policía Nacional lo ha detenido por un delito de tenencia ilícita de armas, tras determinar que no hay otras personas implicadas en el incidente. El suceso generó un amplio despliegue policial y sanitario en la zona de caravanas, donde Carlos residía desde hace tiempo tras una etapa complicada en su vida personal. Los agentes localizaron un arma cerca del lugar del incidente y continúan realizando diligencias para esclarecer todos los detalles del caso.

La Policía Nacional ha confirmado la detención de Carlos, la persona que resultó ayer herida por arma de fuego, por un delito de tenencia ilícita de armas, como ha confirmado este periódico en primicia esta mañana. Así, han indicado que los investigadores han determinado que todo se trata de un disparo "accidental". No hay ninguna persona más implicada que él mismo, al menos hasta el momento.

La investigación, apunta, "sigue abierta". El hombre, de unos 65 años, resultó herido de bala en una pierna. Tras recibir el alta hospitalaria se encuentra bajo custodia policial en la Comisaría Provincial de Málaga.

La zona de aparcamientos junto al Centro Comercial Los Patios de Málaga se convirtió este miércoles por la tarde en un escenario que bien podría formar parte de cualquier serie policiaca con un amplio dispositivo policial tratando de averiguar cómo había resultado herida la víctima.

Hacia las cuatro de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía varias llamadas alertando de la presencia de un hombre herido de bala en el parking. Hasta la zona se trasladaron la Policía Local, la Policía Nacional y los sanitarios del 061, que trasladaron a la víctima hasta el Hospital Clínico, con pronóstico reservado.

La zona donde se ha producido el incidente con el arma de fuego es frecuentada por autocaravanas. Feriantes, trotamundos amantes de los viajes, o simplemente personas a las que la vida no les ha tratado del todo bien, pasan allí sus días. "Unos van, otros vienen. En Navidad, la cosa siempre varía. Pero aquí todos somos vecinos, como una comunidad", explicaba uno de ellos a EL ESPAÑOL de Málaga, incrédulo ante lo ocurrido.

Esta persona conoce a Carlos desde hace muchos años, "unos seis o siete". Han sido 'vecinos' en explanadas como la de Sacaba Beach, la del Martín Carpena y ahora, junto al centro comercial. Lo define como "un tío con buen corazón", aunque sus problemas con el alcohol le llevaban a ponerse a veces agresivo o menos simpático, aunque "nunca desde la maldad".

Al parecer, Carlos se había criado en el barrio de San Andrés, pero por circunstancias que sus vecinos desconocen, acabó viviendo en su furgoneta con Eva, su mujer, fallecida hace algo más de un año, siempre según su relato. "Murió ahí al lado, junto al Carpena. Desde que ella se fue, Dios la tenga en su gloria, Carlos no estaba igual. No estaba siendo una racha buena para él. También perdió hace nada a su padre. La autocaravana donde ahora estaba viviendo se la compró gracias a la herencia que recibió", aseveraba.

Es curioso que ninguna de las personas con las que ha hablado este periódico conocía detalles del pasado de Carlos, ni cómo se había ganado la vida, ni el motivo por el que había acabado viviendo en una autocaravana."Es algo que respetas mucho con los vecinos, si no te lo cuenta, tampoco preguntas", añadían dos de ellos, como si de una ley no escrita se tratara.

Cuando se le preguntó a un vecino sobre la posibilidad de que Carlos hubiera intentado quitarse la vida, este insistió en la mala racha que estaba pasando. "Además, estaba dejando de fumar y tenía un tratamiento de esos que te ponen algo alterado. No sé qué ha podido pasarle", insistía.

A eso de las 18.30 horas, se escuchaba un silbido fuera de la zona acordonada. Una persona, allegada de Carlos, había localizado en la rueda de otra caravana ubicada a unos diez metros de la de la víctima algo sospechoso. Los investigadores ampliaron la zona precintada y comenzaron a analizar bien lo que habían encontrado y a sacarle fotografías: era un arma, como pudo comprobar este periódico, aunque no ha trascendido si la utilizada en el citado incidente.

No había ningún camino de sangre hacia donde el arma fue encontrada, como pudo comprobar este mismo periódico. Al ser cuestionados al respecto, desde la Comisaría Provincial de Málaga explican que aún se están practicando diligencias al respecto.