Golpe definitivo a la polémica gasolinera de La Pelusa: Salud y el Ayuntamiento de Málaga la declaran inviable

Imagen de la parcela donde se proyecta la gasolinera en La Pelusa, en Málaga. Google Earth

La polémica gasolinera de La Pelusa, en Málaga capital, cuya construcción fue incluso recurrida en los tribunales por los vecinos de la zona, queda bloqueada.

Y ello después de que el Ayuntamiento de Málaga haya informado este miércoles de que ha denegado la calificación ambiental solicitada por Petroprix Energía, S. L. para la instalación de esta estación de suministro de carburantes en la calle Potosí, en la zona este.

La resolución ha sido dictada en base al informe de Evaluación de Impacto en Salud desfavorable emitido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con fecha de 4 de noviembre de 2025.

Este procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplica al emplazarse la actividad a una distancia inferior a mil metros de zonas residenciales, por lo que hay que considerar aspectos como el aire ambiente, el ruido, el riesgo de contaminación del suelo, la generación de residuos, la seguridad química y el riesgo de accidentes en zonas pobladas.

El Ayuntamiento ya dictó una resolución en el mismo sentido el pasado 1 de julio basándose en un informe desfavorable de la Junta de Andalucía fechado el 27 de junio, contra la que el promotor presentó un recurso de reposición el 29 de julio en el que solicitaba que se incluyera en el expediente un estudio de dispersión de contaminantes presentado por la mercantil y que no había sido remitido a la Consejería de Salud.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha estimado este recurso, lo que conlleva la anulación de la citada resolución y la retroacción del procedimiento al momento del envío de toda la documentación a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, el pasado 30 de julio.

Posteriormente, con fecha 5 de noviembre, se recibe un nuevo informe de la Consejería de Salud en el que ratifica el sentido no viable de Evaluación de Impacto en la Salud del primer informe emitido el 27 de junio. Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento deniega la calificación ambiental.