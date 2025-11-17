Arrestado en Málaga un educador de 38 años por abusar de menores sin familia ni red de apoyo en un centro de protección

Las claves nuevo Generado con IA Un educador de 38 años ha sido detenido en Málaga por tres delitos continuados de agresión sexual a menores en un centro de protección. Las víctimas, todas especialmente vulnerables por la falta de familia o discapacidad, denunciaron que los abusos ocurrieron mientras residían en el centro. El arresto se produjo tras la denuncia de una de las víctimas, hoy adulta, y la posterior declaración de otros dos afectados que confirmaron el patrón de conducta del agresor. El detenido aprovechaba su posición para abusar de los menores durante tareas como despertarlos o supervisar el centro en horarios de descanso.

La Policía Nacional ha detenido a un educador por tres delitos continuados de agresión sexual, perpetrados mientras trabajaba en un centro de protección de menores de la capital malagueña.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de una de las víctimas, que ya tiene 21 años de edad, y que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor.

A estas denuncias se han sumado otras dos más y todas coinciden en que el agresor, que tiene en la actualidad 38 años, siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.

La investigación, liderada por el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga, tomó como punto de partida las manifestaciones de un adulto que les relató cómo, cuándo y por parte de quién había sufrido abusos en la niñez.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron las primeras comprobaciones y se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos.

De estas primeras pesquisas, además, se obtuvo una información relevante, y es que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.

En una labor de búsqueda de posibles víctimas, se logró contactar con los menores, adultos en la actualidad, que en su momento relataron supuestos delitos de abusos; no obstante, algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás, de mucho dolor. No obstante, a la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.

El encargado de despertarles

Todas las víctimas son coincidentes en un perfil de gran vulnerabilidad; uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50%, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana.

Así, aprovechaba el agresor para abusar de los menores, pues era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, todo ello dependiendo del turno que le correspondiera. De este modo, se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones de los niños o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos.

Tras recoger las denuncias de las víctimas, los agentes del Grume procedieron a la detención de esta persona, a la que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años. El mismo ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.