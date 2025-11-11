Locura por Pablo Alborán en el Centro Comercial Larios Centro de Málaga: no firmaba discos en la ciudad desde 2012

La última vez que Pablo Alborán firmó discos en Málaga fue en 2012. Entonces, con solo 23 años, un joven artista recién convertido en fenómeno llenó el Centro Comercial Rosaleda hasta los topes: miles de personas esperaron durante horas para compartir apenas unos segundos con él. Trece años después, el malagueño vuelve a sus orígenes. Lo hace convertido en una figura internacional, agradecido a ese público que nunca le falló y con un nuevo disco bajo el brazo: KM0, que este lunes ha firmado en la FNAC del Larios Centro.

Como bien se sabe que Alborán es un auténtico fenómeno de masas, la organización abogó por repartir unas invitaciones para la firma el pasado viernes a las primeras 600 personas que compraran en esta tienda el disco del malagueño en cualquiera de sus formatos. De esta forma, se aseguraban poder verle hoy, sacarse una foto y que les firmara su ejemplar de KM0.

Es precisamente por este motivo por el cual la cola no fue creciendo especialmente hasta las primeras horas de la tarde. El pasado viernes sí hubo quien incluso llegó al centro comercial a las cuatro de la madrugada para hacerse con ese boleto que les permitiría acceder a la firma.

Sonia y Raúl llegaron a las nueve de la mañana a la cola porque no se fiaban a quedarse sin ver a su ídolo. Para Raúl, es un sueño absoluto poder abrazarlo porque Pablo Alborán es su "vida entera". "Es la banda sonora de mi vida. Le sigo desde Solamente tú", ha declarado EL ESPAÑOL de Málaga, totalmente nervioso, unos minutos antes de que Alborán saliera a firmar a las personas con movilidad reducida, que han tenido prioridad.

Otro de los primeros en llegar fue Juan, un chico natural de Jaén, que no dudó en coger el coche para venir a Málaga el pasado viernes para hacerse con una de las invitaciones, sin tener la seguridad de que iba a lograrlo. La consiguió y este lunes ha pasado la mañana haciendo turismo por Málaga. Se ha cogido una noche en una pensión, por lo que tras la firma, dormirá en el casco histórico de la ciudad. "El disco me ha salido algo más caro con tanta gasolina y la habitación, pero por Pablo merece todo la pena, soy un gran admirador suyo. También vendré a verlo a Fuengirola, tengo entrada en la primera fila", ha explicado.

La sensación es que aquellos chavales adolescentes de hace diez o quince años siguen siendo fieles a su artista favorito y pese a que las firmas parecen algo destinados a los más jóvenes, en esta ocasión hay perfiles de todas las edades, como Mamen, una gaditana que iba a venir desde Cádiz con una amiga y al final ha acabado viniendo sola, pero ha hecho muchos amigos en la cola. "Yo he sido siempre muy de Vanesa Martín, también malagueña, pero en Prometo me enamoré de Pablo, es la primera vez que lo veo en persona", ha indicado.

Alborán se ha hecho esperar un poco, pasadas las cinco y media de la tarde, se ha posicionado en su banqueta para destapar por primera vez el rotulador con el que firmaría en las siguientes horas de la tarde cientos de discos. Enfundado en unos pantalones de color beige y camiseta negra, ha dedicado la mejor de las sonrisas a su legión de seguidores y a todos los curiosos que se agolpaban en el centro comercial para intentar verlo "aunque sea de refilón".

De fondo, los temas del nuevo disco. En la cola, los fans lo tenían claro: "Nuestras favoritas son Perfectos imperfectos y Mi talón de Aquiles, aunque para pegarnos unos bailes, Si quisieras y La vida que nos espera", contaban algunos de ellos.

La firma se alargó hasta las 22.00 horas, cuando cierra el centro comercial y tras cada abrazo y firma, un sinfín de sonrisas y lágrimas, como la película. La mayoría de ellas de emoción, pues como explicaba una chica, "un abrazo de Pablo Alborán me reinicia la vida". "Siempre que le veo me hace la persona más feliz del mundo", contaba. La próxima cita del malagueño con su tierra tiene fecha: el próximo 6 de junio en el Marenostrum Fuengirola, en el marco de la gira mundial de KM0.