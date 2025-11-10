El videomapping de la Catedral de Málaga esta Navidad: un homenaje a los cenacheros con 80.000 lúmenes

La fachada de la torre mocha de la Catedral de Málaga, en su lateral sur de la calle Molina Lario, volverá a ser uno de los escenarios de esta Navidad 2025. Uno de los rincones más emblemáticos del centro histórico se convertirá de nuevo en lienzo para un espectáculo de videomapping, que este año estrena el título ‘El pescador de sueños’.

Esta proyección arquitectónica, creada especialmente para estas fechas, se basa en un cuento original inspirado en el espíritu navideño y en uno de los oficios más genuinos y queridos de la ciudad de Málaga: los cenacheros, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento.

El espectáculo está estructurado en tres partes: una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras.

Detrás de esta propuesta se encuentra la empresa Firefly Events, que ha desarrollado infografías a medida en 2 y 3 dimensiones para dar forma a un espectáculo de gran formato "con la última tecnología en proyección láser".

El montaje contará con 80.000 lúmenes de proyección, 30.000 vatios de sonido, y un impresionante despliegue técnico con seis estructuras de acero para los equipos en altura.

Además, se incorporarán máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos y un refuerzo especial de frecuencias de subgrave.

El estreno tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, y los pases se celebrarán todos los días hasta el 4 de enero de 2026, a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, fechas en las que no habrá funciones.

Esta actividad, organizada con la colaboración del Obispado de Málaga, se suma al tradicional espectáculo de luces de Navidad de calle Larios.

El año pasado, la Catedral de Málaga fue escenario del videomapping ‘Manto de estrellas’, protagonizado por un biznaguero que se enfrentaba al sabotaje de un "animalito peleón y muy muy grande, tan enorme como la torre".

La fachada del Ayuntamiento también volverá a sumarse al ambiente festivo con proyecciones de motivos navideños —estrellas, bolas y otros iconos tradicionales— que se reproducirán de forma continua. Tras su estreno en 2024, este espectáculo se mantendrá con el mismo horario del alumbrado, y también se inaugurará el 29 de noviembre.