McDonald's llega al litoral oeste de Málaga con un restaurante en la calle Pacífico: servicio 24 horas y ventana McExpress

El universo McDonald’s en Málaga capital sigue expandiéndose. Apenas semanas después de conocerse que la cadena de restauración va a abrir uno de sus populares locales en pleno barrio de La Trinidad, en la calle Mármoles, ahora sabemos que tiene el propósito de desembarcar en el litoral oeste.

En concreto, según puede adelantar EL ESPAÑOL de Málaga, ya está tramitando la puesta en marcha de un restaurante en los bajos comerciales del número 55 de la calle Pacífico. Un inmueble que se encuentra muy próximo a la sede de la Diputación provincial.

El valor de la operación es alto, dado que este frente litoral se ha convertido en los últimos años en un punto de crecimiento residencial y de atracción comercial. De hecho, ya se encuentran operando en la zona otros negocios de naturaleza similar a McDonald’s, como son Burger King y KFC, entre otros.

Según el informe registrado el pasado 29 de octubre en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, la cadena ocupará dos locales actualmente independientes, que se unirán para dar cabida a un establecimiento de 364,84 metros cuadrados construidos y 286,14 metros útiles.

Tres fachadas y espacio para casi un centenar de clientes

El nuevo local, ubicado en la planta baja de un edificio residencial de ocho alturas (sótano, planta baja y siete plantas), contará con tres fachadas, dos de ellas retranqueadas, lo que permitirá una mayor integración visual y funcional con la acera y el entorno.

El espacio incluye una zona destinada al restaurante, con 132,49 metros cuadrados, en el que destaca el salón-restaurante, de 110,91 metros y aforo para 93 personas, y la zona no accesible, con 153,65 metros (la cocina medirá 68 metros).

Además de rampa de acceso, aseos femeninos, masculinos y adaptados, así como áreas para el personal, vestuarios y congeladores. En conjunto, el local podrá albergar hasta 114 personas incluyendo las zonas complementarias.

Servicio 24 horas y ventana McExpress

Una de las grandes novedades será la incorporación de una ventana exterior McExpress, desde la que se podrán recoger pedidos las 24 horas del día.

Este punto de atención, conectado directamente con la cocina, permitirá a los clientes realizar encargos mediante timbre y recibirlos sin necesidad de entrar al establecimiento, reforzando así la oferta de comida para llevar y delivery.

El restaurante contará con un horario básico de atención al público de 09:00 a 02:00 horas, con un funcionamiento estimado de 5.950 horas anuales repartidas en 350 días. La actividad diaria estará atendida por una plantilla media de 10 trabajadores, entre cocina, atención al cliente y reparto.

Obras de adecuación y diseño

Las actuaciones previstas incluyen tabiquerías, revestimientos, falsos techos, carpinterías interiores y exteriores, y mobiliario, con el objetivo de adaptar el espacio a la imagen corporativa y estándares de sostenibilidad y eficiencia de McDonald’s.

Con este nuevo establecimiento y el de la calle Mármoles, McDonald’s superará la decena de locales en la capital malagueña, confirmando el interés de la marca por seguir creciendo en un mercado en plena expansión.