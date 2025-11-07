350.000 puntos de luz, estrellas de 5 metros y grandes rosetones: así son las luces de Navidad en la calle Larios de Málaga

Vídeo de cómo se ha diseñado el nuevo alumbrado de Navidad en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La calle Larios de Málaga estrenará el 28 de noviembre un espectáculo navideño con 350.000 puntos de luz LED, estrellas de 5 metros y grandes rosetones que representarán la Natividad. El espectáculo "Navidad de luz" incluirá medallones luminosos sincronizados con música, 16 estrellas, 32 columnas laterales y nuevos motivos decorativos en calles perpendiculares, con tres pases diarios hasta el 5 de enero. En el Centro Histórico se instalarán más de 2,7 millones de puntos de luz LED y se utilizará tecnología Ecogreenlux para reducir la contaminación lumínica hasta en un 93% y ahorrar un 60% de energía. La decoración navideña se completará con proyecciones en la Catedral y el Ayuntamiento, 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas, 130 motivos agrupados, árboles y figuras en plazas, para lo que el Ayuntamiento ha destinado 1,5 millones de euros.

Málaga renueva el espectáculo de luces que hará las delicias de decenas de miles de espectadores en la calle Larios durante la próxima Navidad. El encendido oficial tendrá lugar el 28 de noviembre.

La instalación cubrirá los casi 350 metros del eje, convertido en las últimas décadas en el gran escaparate de la ciudad. Pero el valor simbólico de la vía se multiplica ampliamente con la llegada de las fiestas navideñas.

Para el evento de este año, la empresa Ximénez ha planteado una estructura que va a contar con 350.000 puntos de luz led, estrellas de 5 metros y grandes rosetones en los que se representará el misterio de la Natividad .Sobre estos últimos, se destaca el hecho de que se reduce un 93% la contaminación lumínica, al tiempo que se reduce energía.

La grandiosidad del alumbrado quedará plasmada en el tradicional espectáculo de luces y sonido, que tendrá una duración de unos 15 minutos.

Acto de presentación de las nuevas luces de Navidad en la calle Larios. Ayuntamiento de Málaga

El diseño de calle Larios, bautizado con el nombre de Navidad de luz, estará protagonizado por grandes medallones luminosos, que se sincronizarán con la música para ofrecer un espectáculo visual y sonoro único.

La instalación está formada por un total de 16 estrellas, 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas.

Las calles perpendiculares contarán con nuevos motivos decorativos en sintonía con el diseño principal, creando un conjunto armónico que realzará la experiencia navideña en todo el entorno.

Este espectáculo se inaugurará el 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 5 enero (excepto los días 24 y 31 de enero) El horario de los pases será: 18:30 horas, 20:30 horas y 22:00 horas.

2,7 millones de puntos en el Centro

Todos estos detalles han sido dados a conocer este viernes por la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Rodrigo Bocanegra, y el presidente de Mahos, Javier Frutos; y el vicepresidente de Aehcos, Francisco Moro.

En total, en el Centro Histórico y zonas emblemáticas de la ciudad se desplegarán más de 2,7 millones de puntos de luz led que consolidan a la capital como uno de los grandes referentes de la Navidad en España.

Como muestra del compromiso con la eficiencia energética, se usará la tecnología Ecogreenlux, en calle Larios como en otras vías aledañas, que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. Esta tecnología está patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximenez Group.

Además, los motivos navideños fabricados con esta tecnología no solo iluminan de noche, sino que decoran de día sin estar encendidos.

A esta iluminación se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles.

Proyección en la Catedral

Por otro lado, la proyección arquitectónica sobre la Catedral estrena el espectáculo El pescador de sueños y la fachada del Consistorio volverá a contar con proyecciones de ambiente navideño.

Además, toda la iluminación navideña del Centro y zonas emblemáticas se renueva este año, incluyendo los arcos decorativos. Se ha diseñado un conjunto de elementos lumínicos únicos para llenar de luz y color dichos ámbitos.

La decoración incluirá 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de 4 fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo que aportarán dinamismo a los espacios peatonales.

También se instalarán 4 pinos y estructuras tridimensionales, junto con 6 letreros luminosos que complementarán el recorrido navideño.

La iluminación se completará con 20.490 guirnaldas distribuidas y un total de 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y 1 de gran tamaño, además de otros 21 árboles, que contribuirán a la ambientación de plazas y avenidas.

En concreto, el Paseo del Parque contará con 14 arcos y 36 árboles iluminados; y en la plaza de la Marina habrá un abeto de 7 metros de alto, 7 arcos y 6 árboles iluminados. Por otro lado, la Alameda contará de nuevo con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus.

Para todo ello, el Consistorio destina 1.525.885,07 euros (IVA incluido). El alumbrado será entre las 18:30 y las 24:00 horas (lunes, martes, miércoles y domingo) y los fines de semana (jueves, viernes y sábado) y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. Los días 24 y 31 estarán hasta las 6:00 horas del día siguiente.