Málaga abre la puerta a que empresas privadas tramiten licencias de obra, pero la firma final será de Urbanismo

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga permitirá que empresas privadas certificadoras tramiten licencias de obra, aunque la firma final seguirá siendo de un funcionario de Urbanismo. La nueva Ordenanza de Licencias busca agilizar los permisos para que puedan concederse en semanas, siguiendo el modelo de Madrid, y podría entrar en vigor antes de fin de año. Los colegios profesionales no podrán encargarse del trámite completo de licencias, a diferencia de lo que se planteó inicialmente. La ordenanza también incorporará avances tecnológicos como el uso de modelos BIM y la Inteligencia Artificial para agilizar y mejorar la tramitación de licencias y declaraciones responsables.

La pretendida “revolución” en la tramitación de licencias de obra en Málaga capital, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Gerencia de Urbanismo desde hace años, podrá ponerse en marcha antes de finalizar este año.

Esa es la previsión manejada por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, quien se ha mostrado convencida de que la nueva Ordenanza de Licencias entrará en vigor antes del 31 de diciembre.

La puesta en carga de esta norma se antoja clave en la apuesta municipal por, siguiendo el modelo que se aplica en Madrid, ser capaz de agilizar la tramitación de licencias. En concreto, la intención es que los permisos sean concedidos "en pocas semanas", en lugar de en meses.

Este es el reto que tiene ante sí Urbanismo para liberar uno de sus principales cuellos de botella. Una de las particularidades de la iniciativa, tal y como ha detallado Casero, es que se va a dar a los promotores la posibilidad de contratar a "entidades certificadoras" (son empresas privadas con una habilitación especial) para que desarrollen todo el trámite necesario para el otorgamiento de la licencia.

No obstante, seguirá siendo un funcionario de Urbanismo el que firme el informe definitivo, según ha aclarado. "En Madrid se tramitan licencias en pocas semanas porque todo ese trabajo previo lo hacen esas entidades certificadoras", ha señalado. Y la pretensión es que en Málaga ocurra lo mismo.

Otra variación respecto a lo que inicialmente se planteó es el papel que van a jugar los colegios profesionales con los que el Ayuntamiento firmó acuerdos de colaboración. Tras las conversaciones mantenidas, los promotores no podrán acudir a ellos para poder desarrollar todo el trámite de licencia.

Detalles de la ordenanza

Uno de los objetivos de la modificación de la ordenanza es actualizar y definir de la manera más clara y precisa posible qué actuaciones urbanísticas están sujetas a licencia, cuáles pueden realizarse con la presentación de una declaración responsable o comunicación y confirmar cuáles son los actos no sujetos a ninguno de estos controles municipales.

Todo ello, en función de la clase de suelo (urbano sometido a actuación de transformación urbanística, urbano no sometido a actuación de transformación urbanística o rústico) y del régimen jurídico de la edificación afectada por las obras o actuación. Es decir, si es una edificación legal o irregular, si está protegida, fuera de ordenación u ordenanza, etc.

El texto modificado prevé la enumeración de los documentos, informes y autorizaciones necesarias que deben acompañar a la solicitud de la licencia urbanística o al formulario normalizado de declaración responsable o comunicación, en función del tipo de actuación que se pretenda realizar.

Otro ajuste es que se facilita el procedimiento desde la concesión hasta la expedición; de esta forma se sustituye el documento expeditivo de la licencia por una comunicación.

También será potenciado el uso del avance tecnológico para facilitar la expedición de licencias por un lado, a través de modelos digitales basados en metodología BIM (modelos 3D con datos asociados), y por otro, abre la posibilidad de poder hacer uso de la Inteligencia Artificial en la concesión de licencias urbanísticas y para la comprobación de las declaraciones responsables, lo cual permitiría utilizar sistemas inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de datos, interpretar normativas y realizar evaluaciones con rapidez y precisión.