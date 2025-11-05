Resuelto el tiroteo del Lidl de Cruz de Humilladero: un grupo de cinco hombres trataba de robar una bolsa de dinero

Pelea entre traficantes de droga en la puerta del parking de un supermercado en Málaga.

La Policía Nacional ha resuelto el tiroteo ocurrido en mayo en el parking del supermercado Lidl de Cruz de Humilladero, Málaga. Cinco hombres intentaron robar una bolsa con grandes cantidades de dinero, disparando e hiriendo a un individuo en la pierna. Dos sospechosos han sido detenidos, uno en Marbella y otro en Málaga, y se han emitido requisitorias internacionales para localizar a los demás implicados. El suceso generó alarma entre los vecinos, que alertaron a emergencias tras escuchar varias detonaciones en el aparcamiento del supermercado.

La Policía Nacional ha resuelto un tiroteo en la calle Gerona de Cruz de Humilladero, en Málaga capital. En concreto, los hechos ocurrieron a mediados de mayo, a plena luz del día, en el parking del supermercado Lidl sito en la calle San Salvador, en Málaga.

Un hombre recibió dos disparos por parte de un grupo de cinco individuos que pretendían sustraerle una bolsa de gran tamaño que contenía fajos de billetes. Se ha arrestado a dos de los investigados, uno de ellos, presunto autor material de los disparos en Marbella y otro en Málaga capital, emitiéndose requisitorias internacionales de búsqueda y detención respecto al resto de los sospechosos.

Varias detonaciones sorprendieron a vecinos del barrio de la Cruz de Humilladero. Los testigos aseguraban que, los disparos habían ocurrido en el aparcamiento de un supermercado, habían herido a una persona en la pierna.

Los vecinos de la zona llamaron a emergencias tras escuchar diferentes detonaciones en el parking de un supermercado, al mismo tiempo que aseguraban que una persona había resultado herida y se encontraba dentro de un vehículo.

La Policía Nacional se trasladó al lugar de los hechos para esclarecer este incidente con uso de armas de fuego en parking subterráneo. A su llegada observaron que las partes implicadas no se encontraban en el lugar a la llegada de los indicativos policiales.

Asimismo, en el parking del supermercado se hallaron vestigios del incidente con uso de armas de fuego y finalmente dieron con el herido que se encontraba en un hospital tras haber recibido una herida de bala en una pierna. Finalmente, el caso se ha resuelto antes de que pasara medio año.