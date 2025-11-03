El PTA de Málaga afronta de nuevo la evaluación ambiental de su segunda gran ampliación: 550.000 metros y 200 casas

La segunda gran ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la gran joya de la corona de la economía productiva de la provincia de Málaga, arranca de nuevo la evaluación ambiental que debe superar para poder hacerse realidad.

Después de que a principios de año se confirmara que el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol tenía que someter la operación de nuevo al trámite ambiental, la Junta de Andalucía acaba de ponerse manos a la obra.

Así queda constatado en el informe de admisión a trámite firmado por la Delegación de Sostenibilidad Ambiental en el que se acepta la solicitud emitida por la Gerencia de Urbanismo el pasado 24 de junio.

En la petición, el Consistorio pide que se inicie la evaluación ambiental estratégica simplificada del plan parcial de ordenación del sector SUS-CA.23 Extensión del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) Málaga.

El mismo documento autonómico precisa el motivo de esta segunda evaluación. La razón hay que encontrarla en que el informe ambiental original, emitido el 30 de octubre de 2020, había perdido vigencia.

Esto supone un contratiempo más que evidente para un proyecto clave en el presente y en el futuro inmediato de la tecnópolis.

Esta segunda expansión del parque le permitirá crecer en otros 550.000 metros cuadrados y abrir la puerta a la construcción de hasta 200 viviendas en su interior.

El plan parcial afectado recoge obras de urbanización divididas en dos fases, con una inversión total de 18.439.647 euros. La finalidad es la implantación de nuevas entidades y actividades de I+D+I propias del PTA, así como la creación de nuevos espacios libres ajardinados, dotaciones comunitarias y la incorporación de nuevos usos.

El plan parcial de este sector fue aprobado de forma inicial en noviembre de 2021. Con respecto a este documento, el texto refundido ahora validado ajusta determinados parámetros de ordenación.

Así, la superficie verde pública prevista se amplía de 135.747,15 metros cuadrados a 144.839,06 metros. La ordenación prevé un techo edificable máximo de 155.767 metros, de los que 132.401 se destinan a uso empresarial y 23.366 a uso comercial/residencial. Además, se proponen casi 23.000 metros de superficie zonificados con alternancias de uso (hotelero, comercial, cultural y residencial).

En cuanto al uso residencial, se limita a 200 el número máximo de viviendas vinculadas a Málaga TechPark. El ajuste de ordenación contempla 3.657,07 metros para dotaciones (jardines y áreas de juego y recreo) y 2.400 metros en equipamiento (servicios de interés público y social y docente) asociados a este suelo residencial. Igualmente, prevé la creación de 97.366,32 metros cuadrados de viario y se amplía el número de plazas de aparcamiento público hasta alcanzar las 7.199.