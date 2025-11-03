63 millones y 60 meses para dirigir la ampliación del aeropuerto de Málaga: Aena ya busca el 'cerebro' del proyecto

Las claves nuevo Generado con IA AENA ha lanzado una licitación para contratar al responsable del proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga, con un presupuesto de 63 millones de euros y un plazo de ejecución de 60 meses. El proyecto incluye la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen, incremento de posiciones de contacto para aeronaves, y aumento de la superficie para controles de seguridad y actividad comercial. La ampliación busca aumentar la capacidad del aeropuerto a 36 millones de pasajeros anuales, en línea con criterios de sostenibilidad establecidos por el Pacto Verde Europeo.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), ente participado en un 51% por el Estado, mientras el otro 49% está en manos privadas, acaba de poner en marcha el procedimiento mediante el que contratará el cerebro que se encargará de gestionar y velar por el buen desarrollo de la segunda gran ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol.

Tras el visto bueno dado la semana pasada por el Consejo de Administración de AENA, la licitación ya está en marcha, fijando de plazo para la presentación de ofertas hasta el 2 de diciembre próximo.

El montante económico del contrato lo hace especialmente atractivo. En concreto, según los datos oficiales, 63.112.557,57 euros (IVA incluido), siendo el plazo de desarrollo de los servicios integrales de Project Management y asistencia técnica de 60 meses a contar desde la formalización del mismo.

Este paso adelante, que viene a sumarse al ya dado meses atrás con la licitación del diseño de la ampliación, es clave en la hoja de ruta trazada para modernizar y adecuar la infraestructura malagueña a las necesidades futuras del tráfico aéreo.​​

El servicio en cuestión abarca la gestión y supervisión de todos los proyectos de ampliación y remodelación previstos en el aeropuerto, incluyendo la coordinación de las fases de diseño, ejecución, seguimiento presupuestario y aseguramiento de la calidad.

Y ello mediante la aplicación de metodologías innovadoras de coordinación BIM, sostenibilidad certificada BREEAM y estrictos criterios medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo y la taxonomía de la UE.​​

Alcance y actuaciones previstas

El contrato está dirigido a cubrir cinco grandes bloques de actuación: identificación de necesidades y planificación, redacción de proyectos y validación técnica, proceso de contratación, seguimiento y control de la ejecución, y cierre administrativo de cada fase.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves -permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje -conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves-, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.

La licitación forma parte de una inversión global de unos 1.500 millones de euros, recogida en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará la modernización y ampliación en el periodo 2027-2031.

El objetivo es propulsar la capacidad anual del aeropuerto a 36 millones de pasajeros, optimizando la experiencia y la conectividad de pasajeros y aerolíneas bajo criterios de excelencia y sostenibilidad.​