Más de 20 años de olvido y solo 453.000 euros: la Junta aplaza la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga

Más de dos décadas después de que la Junta de Andalucía pusiera sobre la mesa la necesidad de rehabilitar y recuperar el histórico Convento de la Trinidad, el inmueble sigue sometido al abandono más absoluto y sin certeza alguna sobre cuándo abandonará la vía muerta en la que se encuentra.

Esta es la realidad que pesa sobre una construcción que data del siglo XV y que fue levantada por los trinitarios, piedra a piedra, en la colina donde las tropas de los Reyes Católicos acometieron la conquista de la Málaga musulmana.

La última ocasión en la que el Gobierno regional abrió la puerta a transformar el inmueble en un centro cultural polivalente fue en 2022. La idea es que fuese capaz de albergar desde espacios administrativos hasta espectáculos de danza.

Sin embargo, las promesas no han venido acompañadas en estas anualidades de las necesarias asignaciones presupuestarias. Tras afrontarse la redacción del proyecto de recuperación, la Administración autonómica sigue sin activar las obras.

Y, por lo que parece, tampoco lo hará en 2026. Al menos si se atienden a las cantidades reservadas en el Presupuesto andaluz para el año que viene.

El documento, que ahora inicia su particular tramitación parlamentaria, apenas recoge 398.382 euros para la rehabilitación del convento, a la que se añade una segunda partida con otros 54.000 euros. Cifras muy parecidas a las asignadas en el actual ejercicio.

Como ya ocurriera en el documento pasado, las cuentas recogen el propósito de licitar los trabajos de intervención. Para constatar la importancia del inmueble sirva recordar que fue catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1985.

Convento de la Trinidad.

Cinco nodos

Conforme a la hoja de ruta trazada por la Administración regional, la idea es el Convento de la Trinidad disponga de hasta cinco nodos diferenciados por usos: logísticos; archivo provincial intermedio; centro cultural polivale, ocupando los espacios "más característicos y representativos del edificio como el claustro y la nave de la iglesia"; sede administrativa, con la implantación de instituciones relacionadas con la Cultura, el fomento y dinamización del sector, y espacios exteriores de carácter público.