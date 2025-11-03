Más de 20 años de olvido y solo 453.000 euros: la Junta aplaza la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga
El Presupuesto andaluz para 2026 recoge dos partidas testimoniales para intervenir sobre el histórico edificio, que data del siglo XV y desde el que las tropas de los Reyes Católicos acometieron la conquista de la Málaga musulmana.
Más información: Nuevo paso para la rehabilitación del convento de la Trinidad: la Junta da luz verde a su uso como centro cultural
Más de dos décadas después de que la Junta de Andalucía pusiera sobre la mesa la necesidad de rehabilitar y recuperar el histórico Convento de la Trinidad, el inmueble sigue sometido al abandono más absoluto y sin certeza alguna sobre cuándo abandonará la vía muerta en la que se encuentra.
Esta es la realidad que pesa sobre una construcción que data del siglo XV y que fue levantada por los trinitarios, piedra a piedra, en la colina donde las tropas de los Reyes Católicos acometieron la conquista de la Málaga musulmana.
La última ocasión en la que el Gobierno regional abrió la puerta a transformar el inmueble en un centro cultural polivalente fue en 2022. La idea es que fuese capaz de albergar desde espacios administrativos hasta espectáculos de danza.
Sin embargo, las promesas no han venido acompañadas en estas anualidades de las necesarias asignaciones presupuestarias. Tras afrontarse la redacción del proyecto de recuperación, la Administración autonómica sigue sin activar las obras.
Y, por lo que parece, tampoco lo hará en 2026. Al menos si se atienden a las cantidades reservadas en el Presupuesto andaluz para el año que viene.
El documento, que ahora inicia su particular tramitación parlamentaria, apenas recoge 398.382 euros para la rehabilitación del convento, a la que se añade una segunda partida con otros 54.000 euros. Cifras muy parecidas a las asignadas en el actual ejercicio.
Como ya ocurriera en el documento pasado, las cuentas recogen el propósito de licitar los trabajos de intervención. Para constatar la importancia del inmueble sirva recordar que fue catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1985.
Cinco nodos
Conforme a la hoja de ruta trazada por la Administración regional, la idea es el Convento de la Trinidad disponga de hasta cinco nodos diferenciados por usos: logísticos; archivo provincial intermedio; centro cultural polivale, ocupando los espacios "más característicos y representativos del edificio como el claustro y la nave de la iglesia"; sede administrativa, con la implantación de instituciones relacionadas con la Cultura, el fomento y dinamización del sector, y espacios exteriores de carácter público.
- Centro cultural polivalente (1.465 metros cuadrados): Es el gran nodo de todo el conjunto. Si no por su superficie, sí por su uso. Contará con una sala de exposiciones temporales, de 300 metros. Se maneja la posibilidad de que este uso quede integrado en el claustro, lo que abre la opción a ampliar la superficie a hasta 575 metros.
A esta primera zona se suman varios espacios polivalentes para la celebración de grandes eventos. Uno de ellos, con 500 metros, en la iglesia.
Se propone que esta sala se proyecte como "un espacio versátil, capaz de albergar eventos de diversa naturaleza (exposiciones, espectáculos de danza, conciertos, representaciones teatrales…)". El segundo espacio polivalente estaría en el patio claustro, con 565 metros. En este nodo, se emplaza una sala de prensa y camerinos.
-
Archivo provincial intermedio (3.620 metros cuadrados): El edificio deberá disponer del sistema de tratamiento de los documentos, de gestión administrativa y de servicios para la ciudadanía. Por seguridad, contará con tres accesos independientes.
El área de tratamiento documental estará restringida al personal del archivo. Es la zona donde se manipulan los documentos, con un punto de recepción y limpieza y otro de trabajos más específicos. En el plan funcional se habla también de una sala de clasificación y depósito provisional, de una sala de desinsectación y fumigación, de un taller de restauración…
Dentro de este nodo, de los 3.620 metros previstos, 2.600 se reservan para 12 depósitos documentales de 200 metros cada uno para materiales convencionales y otro de 200 metros materiales especiales. Se prevén una sala de consulta de 160 metros, con 35 puestos de lectura, y otra de referencias de 55 metros.
-
Usos logísticos (1.600 metros cuadrados): Los mismos incluyen los espacios comunes de acceso a las instalaciones, entre ellos uno con unos 150 metros relacionado con los eventos culturales que se celebren en el edificio.
Habrá un vestíbulo general, con otros 150 metros cuadrados, desde el que será posible localizar fácilmente el núcleo de comunicación vertical, debiendo disponerse un punto de Información General, así como un panel de directorio del edificio. También se dispone un registro general, con unos 75 metros; aseos para el público, que dispondrán de sala de lactancia.
Asimismo, entre otras dependencias, se contempla una sala de conductores, destinada a su descanso y estancia, y un local sindical. La propuesta reclama también 80 metros de garaje para estacionamiento de vehículos oficiales o visitas institucionales; un aparcamiento de 650 metros para el personal.