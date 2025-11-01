Las tijeretas invaden la ciudad de Málaga tras las primeras lluvias: trucos para eliminarlas de forma rápida

Las claves nuevo Generado con IA Las tijeretas han invadido la ciudad de Málaga tras las primeras lluvias, causando preocupación entre los residentes locales. Estos insectos, conocidos por sus características pinzas, se sienten atraídos por lugares húmedos y oscuros, condiciones favorecidas por las recientes lluvias. A pesar de no ser peligrosas para el ser humano, las tijeretas pueden ser aliadas en el control de otras plagas, aunque su número elevado podría afectar huertos. Para prevenir su entrada en los hogares, se recomienda sellar grietas y mantener las áreas ventiladas y secas, evitando la acumulación de hojas o madera húmeda.

En los poyetes, en el tendedero o hasta en el sofá. Los malagueños llevan varios días tensos por la especial presencia en sus viviendas de abundantes ejemplares de tijeretas, también conocidos en el sur como cortapichas.

Este insecto, perteneciente al orden Dermaptera, se reconoce muy fácilmente por las curiosas pinzas que tienen al final de su abdomen y que pueden parecer tijeras, de ahí su nombre. Miden entre 1 y 2 centímetros y tienen su cuerpo bastante alargado y de color marrón, pareciendo algo entre una hormiga y una cucaracha.

La realidad es que a juicio de lo que comentan en redes sociales muchos malagueños, gracia no hace encontrarse uno de ellos en tu lugar seguro, tu vivienda. Y probablemente te preguntes por qué se ha producido este incremento de tijeretas en la capital.

La respuesta, sin duda, viene dada por las lluvias. Las tijeretas encuentran como lugar favorito aquellos que sean húmedos y oscuros. De ahí que si has hecho alguna limpieza a fondo en el mueble del baño o en un trastero te hayas podido encontrar una. Este tipo de espacios son un refugio para ellas.

Estas primeras lluvias han provocado condiciones favorables para que aparezcan por todas partes: gracias a la humedad se mueven mejor por los diferentes ambientes y, en ocasiones, tratan de refugiarse en zonas más altas después de que se inunden los lugares donde se encontraban.

¿Me puede picar una tijereta? De inicio no. No son peligrosas para el ser humano, aunque sus pinzas den respeto. Las utilizan para defenderse, capturar presas y aparearse. Son omnívoras y se alimentan de restos vegetales, otros insectos y, ojo, materia orgánica.

Por ello, siempre dicen que si encuentras algunas en tu jardín, no las mates, porque más que una visita indeseada, puede ser tu gran aliada para acabar con algún tipo de plaga. Ellas te harán el trabajo totalmente gratis. Si el número de ejemplares es demasiado alto, igual debes tener precaución, en caso de contar con él, con un huerto, ya que podrían atacar tus frutas y verduras.

Si quieres evitar que estos insectos te entren en casa, se recomienda sellar grietas, rendijas y bases de ventanas. Por supuesto, tenerlas cerradas, en caso de no contar con mosquiteras. También las puertas. Mantener las habitaciones ventiladas y secas y evitar, en caso de tener patios o terrazas, acumulaciones de hojas o madera húmeda. A la hora de tender, si no cuentas con una secadora, para no llevarte algún disgusto puedes optar por los tendederos de interior. La limpieza, insisten los expertos, es fundamental para evitar cualquier tipo de plaga.