La cadena Radisson ya construye su hotel de 4 estrellas en La Trinidad, en Málaga: tendrá 102 habitaciones

Fachada del futuro Radisson Red en el barrio de La Trinidad de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Radisson construye un hotel de 4 estrellas con 102 habitaciones en el barrio de La Trinidad, Málaga, previsto para abrir en el segundo trimestre de 2027. El hotel contará con un moderno restaurante y bar en la planta baja y otro en la azotea, además de una piscina en la tercera planta. La propiedad de los terrenos es de White Spain, de origen israelí, que seleccionó a Radisson RED como operador tras evaluar 18 propuestas. Radisson Hotel Group continúa su expansión en España con más de 10 hoteles en funcionamiento y planes de crecimiento en destinos clave como las Islas Baleares, Costa del Sol y grandes ciudades.

La obra que va a permitir contar en el popular barrio de La Trinidad, en Málaga, con un nuevo hotel de 4 estrellas de la cadena Radisson, con 102 habitaciones, avanza.

Tras obtener la licencia el pasado verano, los trabajos arrancaron, según fuentes conocedoras de la operación, hace apenas un mes. El establecimiento está llamado a marcar un impulso turístico claro en esta zona de la ciudad.

De acuerdo con las previsiones de la promotora, la intención es que el inmueble abra sus puertas en el segundo trimestre de 2027.

El establecimiento incluirá un "moderno restaurante y bar en la planta baja", al que se sumará otro en la azotea. Dispondrá de piscina en la tercera planta.

Imagen del interior del hotel.

También tendrá espacios multifuncionales para reuniones y eventos que ocuparán más de 100 metros cuadrados, diseñados para encuentros sociales y de negocios. A esta estancia se sumará un gimnasio de 110 metros cuadrados.

Si bien la cadena responsable de la explotación comercial es Radisson, la propiedad de los terrenos sobre los que se levantará es la firma White Spain, de origen israelí, que meses atrás puso en marcha un estudio de las necesidades futuras del sector hotelero de Málaga para seleccionar al operador del nuevo hotel urbano.

Según dio a conocer la empresa, el proceso contó con más de 18 candidatos que presentaron propuestas. De todos ellos, Radisson RED resultó ser la elección para mejorar la oferta hotelera de la ciudad.

Imagen de la piscina proyectada.

Durante los últimos años, Radisson Hotel Group ha afianzado su presencia en España y en toda la península ibérica con la apertura y la adhesión de varios hoteles destacados, como el Radisson Blu 1882 Hotel, Barcelona Sagrada Familia; el Radisson Collection Hotel, Gran Via Bilbao; el Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla; el Radisson RED Madrid; el Radisson Blu Resort, Lanzarote y la firma del primer hotel Radisson Collection en pleno centro de Madrid.

Con una cartera de más de 10 hoteles en funcionamiento y en desarrollo, el grupo ha puesto en marcha un ambicioso plan de crecimiento, con claros compromisos de ampliación en destinos turísticos populares como las islas Baleares, la Costa del Sol y las islas Canarias, además de sus planes de expansión en importantes centros urbanos y grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, San Sebastián y Valencia.