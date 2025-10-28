La batalla para construir el parque junto a la 'fuente de los colores' de Málaga ya tiene vencedor

Las claves nuevo Generado con IA Eiffage Infraestructuras ha ganado el concurso para construir el parque Frank Capra en Málaga, obteniendo 84,25 puntos. El proyecto implica una inversión de 7,49 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El parque contará con 50.000 metros cuadrados, incluyendo 675 árboles de sombra, 163 coníferas, 136 palmeras y 3.000 arbustos. Se incluirán espacios deportivos, un área canina de 1.000 metros cuadrados y una zona infantil de 1.778 metros cuadrados.

La batalla empresarial para construir el nuevo oasis verde proyectado junto a la Ciudad de la Justicia y la popular fuente de los colores de Málaga ya tiene vencedor.

A la espera de que se formalice la adjudicación, la firma elegida para desarrollar el parque Frank Capra es Eiffage Infraestructuras. La suya es la propuesta mejor valorada de todas las que concurrieron al concurso público impulsado por la Gerencia de Urbanismo.

En concreto, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, ha recibido 84,25 puntos, superando los 78,21 puntos de la segunda mejor valorada: la UTE Ferrovial Construcción-Técnicas y Sistemas de Energía y Control. El tercer puesto corresponde a la UTE Heliopol-Rialsa Obras, con 75,04 puntos.

El resultado final es producto de la exclusión de ocho proposiciones por haber incurrido en baja temeraria en sus ofertas económicas.

Según los detalles de la propuesta ganadora, la inversión prevista alcanzará los 7.490.335,60 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 12 meses.

La zona verde proyectada dispondrá de 50.000 metros cuadrados de superficie. Su desarrollo permitirá mejorar la calidad paisajística y medioambiental de la zona.

Este "oasis de naturaleza", referencia que llegan a utilizar los técnicos, contará con cuatro grandes plazas, un gran parque canino y un área de juego "en armonía con espacios más sociales enmarcados bajo una gran pérgola".

Sobre la parcela se plantarán 675 árboles de sombra, 163 coníferas, 136 palmeras, 3.000 unidades de arbusto y 10.000 metros cuadrados de pradera.

Al componente vegetal de la intervención hay que sumar la apuesta por disponer de varios espacios deportivos en el nuevo sistema. Entre ellos destaca un equipamiento de workout, pista de baloncesto y de mesas de ping-pong, ha apuntado Vivas, quien ha subrayado la importancia que los vecinos del entorno dan a este avance.

La operación permitirá también disponer un área de 1.000 metros cuadrados para un parque canino, habrá una zona infantil de 1.778 metros, plazas de 3.400 metros. Asimismo, se prevén 132 bancos, 55 papeleras, 201 columnas y luminarias led y una gran lámina de agua con fuente.