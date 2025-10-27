El horror del crimen de la alcantarilla, a juicio: el hijo de Ángela, acusado de estrangularla, congelarla y tirarla a una arqueta

Las claves nuevo Generado con IA Un jurado popular en Málaga juzga el caso del crimen de la alcantarilla, donde Ángela fue presuntamente asesinada por su hijo adoptivo. El hijo de Ángela está acusado de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia. El cadáver fue hallado el 12 de julio de 2022 en una arqueta. El hijo mayor de Ángela declaró que su madre fue asesinada por 900 euros, y el cuerpo fue ocultado en un congelador y luego en una arqueta.

Desde este lunes, un jurado popular estará juzgando en Málaga el denominado como crimen de la alcantarilla, que tiene como víctima a Ángela, una malagueña a la que su hijo adoptivo presuntamente mató cruelmente. Concretamente, con ayuda de un menor, la estranguló, la metió en un congelador, y días más tarde la tiraron a una arqueta de la zona de Ciudad de la Justicia.

En concreto, su hijo está acusado de los delitos de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de julio de 2022 en el interior de una arqueta de Málaga con signos de violencia.

El procesado se sentará en el banquillo de los acusados junto a dos mujeres procesadas por encubrimiento, según han confirmado fuentes judiciales, que han precisado que estas dos últimas solo están acusadas por los abogados que representan las acusaciones particulares.

Los tres serán enjuiciados por la Ley de procedimiento de Jurado, aunque ya fue juzgado y condenado un menor de 17 años -ajeno a la familia- que reconoció los hechos, tras lo cual se acordó su internamiento cerrado durante ocho años y otros tantos de libertad vigilada.

En la sentencia sobre el menor se consideró probado que éste y el hijo de la fallecida estrangularon a la mujer, la metieron en un congelador y días más tarde la tiraron a una arqueta, donde fue localizada gracias a las indicaciones del primero, pese a que el hijo había asegurado que su madre se había marchado el 23 de mayo de 2022 y desconocía su paradero.

"Me la han matado por 900 pavos"

El hijo mayor de Ángela, la mujer hallada en la arqueta, también adoptado, aseguró a este periódico poco después de los hechos que le habían matado a su madre "por solo 900 pavos".

En el relato acusatorio se indica precisamente que el hijo de la fallecida, que en el momento de los hechos tenía 22 años, el 25 de mayo de 2022 se puso de acuerdo con un menor de 16 para entrar por la fuerza en la vivienda de la víctima con "intención de obtener un enriquecimiento y que la esperaron hasta que llegó sobre las 15:00 horas".

El hijo presuntamente se puso un pasamontañas para evitar ser reconocido por su madre, siempre según la versión acusatoria, y cuando la mujer entró en el domicilio comenzó a gritar y a preguntarles qué hacían allí. En un momento dado el menor la tiró al suelo en el salón y la agredieron con patadas y puñetazos en la cabeza, al tiempo que le pidieron el pin de su tarjeta de crédito y le preguntaron por su vehículo.

La mujer les dijo que tenía 900 euros en el bolso, que el coche estaba en el taller y que no tenía joyas. Pese a ello, a continuación, supuestamente el hijo le ató las manos y los pies y la amordazaron con un trapo y una cuerda. La víctima pudo sacarse la cuerda de la boca pero ambos, aprovechando que la cuerda estaba a la altura del cuello, tiraron de la misma hasta matarla.

La escondieron en un congelador y en un baúl

Ambos se apropiaron de los 900 euros que tenía en su bolso y acordaron meter el cuerpo en un congelador que había en su domicilio donde permaneció al menos dos días, para luego limpiar la casa.

Posteriormente y con la finalidad de profanar su cadáver, lo trasladaron a un trastero que estaba en el inmueble y la metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta.

El 4 de junio de 2022 la Policía Nacional se personó en el domicilio de la víctima y el hijo aseguró a los agentes que su madre se había marchado el 23 de mayo con algunas de sus pertenencias pero que desconocía su paradero.

El cadáver fue encontrado a unos ocho metros de profundidad, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para sacarlo al exterior, gracias a las indicaciones que facilitó el menor en su declaración como testigo.