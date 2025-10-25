Las grandes cifras del nuevo Guadalmedina: casi 300 millones para transformar el río en un gran eje urbano

El proyecto de integración urbana del río Guadalmedina es una de las actuaciones soñadas de Málaga. Esteyco, la empresa adjudicataria del contrato para la redacción del anteproyecto que definirá las actuaciones a ejecutar y su presupuesto, ha comenzado a avanzar cómo será esta renovación que convertirá a la zona en un gran eje urbano.

Según las estimaciones incluidas en el documento presentado por Esteyco, la ejecución de todas las actuaciones contempladas para la integración urbana del Guadalmedina (movimiento de tierras, cimentaciones, construcción de las estructuras de las plazas-puente y su urbanización, la reurbanización de las márgenes del río y los túneles viarios) requerirá una inversión aproximada de 298,4 millones de euros (IVA incluido).

En este macroproyecto resaltan sus grandes cifras: se busca transformar por completo el cauce en un gran corredor verde y conectar ambas márgenes mediante plazas-puente y bulevares, con la creación de más de 76.000 metros cuadrados de zonas verdes en pleno corazón de la ciudad.

La intervención se desarrollará en dos fases para agilizar los plazos. La primera, entre los puentes de la Aurora y El Perchel, tiene un presupuesto estimado de 73,5 millones de euros y una duración de 15 meses de obras.

La segunda fase, entre los puentes de Armiñán y Aurora, contará con una inversión de 224,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 25 meses.

Solo la redacción del anteproyecto, encargada a la empresa Esteyco, supone una inversión de 302.500 euros y un plazo de cinco meses de trabajo.

Según el alcalde, Francisco de la Torre, la primera fase de los trabajos podría comenzar en 2027 si se avanza en la tramitación y en la futura redacción del proyecto. "Antes de que finalice el año contaremos con el estudio, y a partir de ahí comenzaremos la redacción del pliego", ha detallado.

El ámbito de actuación abarca 121.000 metros cuadrados y contempla la creación de 76.115 metros cuadrados de zonas verdes, distribuidos entre el cauce y la superficie urbana.

De ellos, 28.215 metros cuadrados se situarán en las plazas-puente y los bulevares, mientras que 47.900 metros cuadrados se desarrollarán en el lecho del río.

Sobre el cauce entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel se ubicará el futuro parque lineal del Guadalmedina, de 1,4 kilómetros de longitud, que combinará zonas de paseo y descanso con un cauce central renaturalizado con vegetación autóctona, césped y acequias. En total, el proyecto prevé la plantación de más de 600 árboles.

Cinco plazas-puente

Uno de los elementos más emblemáticos del proyecto será la creación de cinco plazas-puente entre los barrios de La Goleta y Santo Domingo. Estas estructuras, con forma de “X”, conectarán ambas riberas del río mediante recorridos diagonales y zonas de estancia. En conjunto, sumarán 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Estas plazas puente contarán además con zonas de juego en las mismas generando permeabilidad con el cauce, que combinará el canal de aguas bajas y espacios verdes con otros usos como actividades deportivas sin necesidad de elementos fijos que pudieran interferir en las condiciones hidráulicas del mismo.

Sección de una de las plazas-puente.

Entre los puentes de Armiñán y Aurora se situarán tres plazas-puente de entre 2.600 y 4.500 metros cuadrados cada una, mientras que las otras dos —a la altura de Santo Domingo y del puente de la Trinidad— tendrán 1.300 y 1.400 metros cuadrados, respectivamente.

Soterramiento del tráfico

El proyecto también contempla el soterramiento de las avenidas de Fátima y del eje Pasillo de Santa Isabel–Rosaleda, con el objetivo de crear dos nuevos bulevares que mejoren la conexión peatonal y la permeabilidad entre ambos márgenes.

De esta forma, se prevé la construcción de 500 metros de túnel en la avenida de Fátima y otros 1.400 metros en el Pasillo de Santa Isabel y la avenida de la Rosaleda.

Toda la actuación se diseñará para garantizar en todo momento el funcionamiento hidráulico del río Guadalmedina. El cauce será capaz de evacuar hasta 460 metros cúbicos por segundo, según los estudios realizados por Emasa y la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El plan prevé rebajar la lámina de agua y modificar el perfil del lecho entre los puentes de Armiñán y Aurora, eliminando obstáculos y creando dos saltos de agua que mejoren la capacidad hidráulica del tramo.