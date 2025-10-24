Así es el gran negocio del Nuevo Hospital de Málaga: esperan 170 millones de ingresos en los aparcamientos

La construcción del Nuevo Hospital de Málaga y la explotación comercial de las casi 1.800 plazas de aparcamiento que completarán su oferta adquieren una dimensión económica superlativa y pocas veces vista en la capital de la Costa del Sol.

Y no solo por el volumen de inversión que requerirá levantar las cuatro torres de 15 plantas que conformarán el gigantesco complejo, sino también por el impacto que tendrá sobre las empresas que resulten adjudicatarias del proyecto.

A la espera de formalización, el encargo va a recaer en la unión temporal integrada por OHLA, Sando y Vialterra. La suya es, con diferencia, la mejor de las tres propuestas que han concurrido al concurso mixto impulsado por la Junta de Andalucía.

Una de las singularidades de la operación es que el futuro del equipamiento, llamado a ser el edificio público más grande de Andalucía, se liga a un contrato mixto y concesional, en el que la contrata gestionará de manera directa los aparcamientos, asumiendo como parte del pago los ingresos derivados de la actividad durante un período cercano a los 23 años.

Y, por los números recogidos en la oferta de OHLA, Sando y Vialterra, las previsiones económicas son más que positivas.

Vista de la entrada de Urgencias del nuevo hospital de Málaga.

Detalles de la oferta

Atendiendo a los detalles recogidos en la documentación oficial, estas empresas estiman ingresos de unos 170,7 millones de euros por la explotación de los parking en todo el periodo concesional.

A este primer valor ciertamente destacado hay que añadir unos gastos previstos de 20,8 millones para operación y mantenimiento, y una inversión inicial que alcanza los 62,2 millones dedicados a la obra y puesta en marcha del complejo de estacionamiento.​

El modelo financiero revela que el beneficio bruto esperado de la UTE supera los 85 millones de euros durante toda la concesión, acumulándose año a año conforme a las proyecciones de demanda y tarifas.

El gran indicador de éxito económico es la Tasa Interna de Retorno (TIR), establecida en el 8,1%, por encima de los valores inicialmente manejados en el estudio de viabilidad.​

Sea como fuere, las propias condiciones del contrato hacen que sea la UTE la que asuma todos los posibles riesgos de ocupación, mantenimiento y demanda.

El retorno financiero solo se alcanzará si la utilización de las plazas y los ingresos reales cumplen las hipótesis de la memoria de viabilidad, muy precisas y avaladas por estudios demográficos y sanitarios.​

Para la Junta de Andalucía, la adjudicación supone transferir el riesgo operativo y financiero a las firmas, asegurando la disponibilidad y servicio del aparcamiento sin comprometer los fondos públicos en inversión directa.

De acuerdo con el estudio de viabilidad, hay tres escenarios de generación de ingresos. El primero de ellos se relaciona con el parking provisional en superficie que se generará mientras se ejecuta el gran aparcamiento. El espacio dispondrá de 650 plazas. Se prevé una duración de 13 meses.

La situación intermedia corresponderá con la concesión del aparcamiento de la fase 1, con un total de 839 plazas, mientras se construye el edificio del hospital. La duración es de 60 meses.

Y la situación final es la que permite explotar todos los aparcamientos, una vez quedan conectadas a nivel de sótano ambas fases, y recepcionadas las obras de la fase 2. Esto supondrá 1767 plazas para vehículos normales y 128 para motocicletas. La duración de esta situación se prolongará hasta el final de la concesión, con 16 años y 9 meses.

El informe de viabilidad establece una tarifa a sufragar por parte del usuario del futuro aparcamiento de 1,2 euros (sin IVA) por cada hora de estacionamiento. Un valor que es rebajado en 0,08 euros por las empresas en su oferta.