Abre una nueva sala de estudio gratuita para opositores en Málaga: con casi 100 plazas y una inversión de 695.000 euros

Málaga estrena una nueva sala de estudio gratuita para opositores y alumnos. Se trata del quinto espacio de este tipo en la ciudad, que cuenta con casi 100 plazas tras una inversión de más de 695.000 euros por parte del Ayuntamiento.

Esta nueva sala se ubica en el número 5 de la avenida Ingeniero José María Garnica, y cuenta con diferentes plazas: estudio (68), los puestos de concentración (14), las cabinas de aislamiento (3), así como las plazas en la zona de descanso silencioso (11), todas de uso gratuito para estudiantes y opositores, previa inscripción.

Todos los puestos cuentan con tomas de electricidad y USB, además de 88 taquillas, climatización, tres cabinas de aislamiento acústico para videoconferencias o llamadas, wifi y una zona de descanso silencioso con cinco pufs, seis plazas adicionales y material de lectura.

Este nuevo equipamiento, ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), se distribuye en una superficie útil que asciende a 451,83 metros cuadrados, de los que 342,99 metros cuadrados corresponden a sala de estudio y el resto a acceso, aseos, almacén, cuarto de limpieza y otras instalaciones.

Las obras de adecuación, con una inversión de 695.599,25 euros, han transformado el local en un espacio funcional, accesible y adaptado al uso de estudiantes.

El acceso a los puestos se realiza mediante reserva online, a través de la cual el usuario obtiene un código QR que permite la entrada al recinto.

El alta previa como usuario se podrá hacer en la propia sala de estudios, además de telemáticamente, o de manera presencial en el Área de Educación.

En la zona de recepción, el Área de Educación dispone de personal para orientar a los usuarios y cuenta, además, con un área de descanso y encuentro, junto con las taquillas gratuitas para el depósito de objetos personales.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por los concejales delegados de Educación y Vivienda, María Paz Flores y Francisco Pomares, respectivamente, ha visitado esta nueva sala, que responde a las peticiones trasladadas por estudiantes de Secundaria, Formación Profesional, Universidad y opositores.

Nueva sala municipal.

Este equipamiento se suma a la red municipal de salas de estudio que hasta ahora lo formaban los espacios situados en la estación de autobuses, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en la calle Chaves y La Caja Blanca, por lo que se ofrecen, así, más de 200 plazas en total.

Las cinco salas de estudio gratuitas en Málaga

- En la estación de autobuses de Málaga, con horario de 8:30 horas a 23:00 horas de lunes a domingo y con aforo máximo de 40 personas.

- Polo Nacional de Contenidos Digitales, con horario nocturno de 21:00 a 7:00 horas, previa inscripción, y un máximo de 20 plazas.

- La Caja Blanca, con horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, con 20 puestos habilitados.

- Calle Chaves, 5, con horario de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y 36 plazas disponibles.

- Avenida Ingeniero José María Garnica, 5, con horario de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 15:00 horas sábados, domingos y festivos.