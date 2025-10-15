Málaga comienza a colocar su alumbrado navideño, pero Vigo le toma la delantera: empezaron en julio

Es 15 de octubre y todavía ni Mariah Carey ha empezado a cantar su All I Want for Christmas Is You. Los zombis y vampiros aún no han tomado las calles y la temperatura media es de 25 grados en Málaga. Pero los que sí que han hecho ya acto de presencia en Málaga son los camiones de la empresa cordobesa Ximénez, que ya trabaja a pleno rendimiento para poner a punto la iluminación navideña de la capital.

Durante el puente de la Hispanidad, los malagueños han podido ver cómo en la Alameda Principal comenzaba el montaje navideño y se empezaban a colgar las modernas cadenetas de bombillas y hojas iridiscentes que brillan al sol durante el día y dan un ambiente cálido y acogedor durante toda la noche. Todo ello, con manga corta y helado en mano.

Para algunos vecinos malagueños, el inicio de los preparativos llega demasiado pronto; aunque lo cierto es que Málaga no es la primera en vestirse de Navidad. Su eterna rival, Vigo, ha vuelto a adelantarse un año más: ya el pasado 30 de julio, como recogió EL ESPAÑOL, empezó a instalar su sistema de iluminación con el objetivo de alumbrar 420 calles con más de 11,5 millones de luces LED, 4.000 guirnaldas y 2.500 árboles decorados.

En Málaga, aún no se han revelado cifras oficiales ni posibles novedades por parte de la concejalía de Fiestas, dirigida por Teresa Porras. Si bien, el año pasado se instalaron 2,7 millones de luces LED, medio millón más que el año anterior.

En 2023, por estas fechas, la Carretera de Cádiz ya lucía motivos navideños —angelitos celestiales y paquetes de regalo—, pero este año todavía no se ha visto movimiento en la zona. Habrá que ver si los renos acaban llegando antes que los muertos vivientes a los barrios.

El Jardín Botánico se adelanta con “Alice Christmas”

Donde sí se ha movido ficha es en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, que volverá a brillar por quinto año consecutivo con su espectáculo navideño de luces y música. En esta ocasión, la propuesta se titula “Alice Christmas. La Navidad mágica en el jardín de las maravillas”, inspirada en el universo de Alicia en el País de las Maravillas.

Tras el éxito del pasado año —cuando el jardín se llenó de elfos ayudantes de Papá Noel—, esta edición tendrá como protagonistas a Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire y la Reina de Corazones.

Las entradas ya están a la venta en surentradas.com, donde pueden consultarse días, horarios y precios. El espectáculo abrirá el 28 de noviembre y podrá visitarse hasta el 6 de enero, con pases cada 30 minutos entre las 18:30 y las 21:30 horas. En años anteriores se permitía un máximo de 400 personas por turno para mantener un recorrido cómodo y seguro. Este año, además, abrirán los días 24 y 31 de diciembre, que solían permanecer cerrados.

Precios y descuentos

Las entradas generales cuestan 15,50 € para adultos y 11,50 € para niños (de 3 a 12 años).

Las personas con movilidad reducida —que no pueden realizar el recorrido completo— abonarán 12,70 €, mientras que los menores de 36 meses entran gratis.

Habrá ofertas especiales:

Todos los lunes (excepto el festivo 8 de diciembre, cuya oferta se traslada al martes, día 9) y el 6 de enero , las entradas estarán al 50% de descuento .

Además, la última franja horaria (21:30) contará con precios reducidos : 11,50 € para adultos y 7,50 € para menores.

Por ejemplo, el lunes 15 de diciembre a las 21:00 horas, las entradas costarán 8,50 € (adultos) y 6,50 € (niños).

Los grupos de más de 10 personas también podrán acogerse a descuentos especiales. La entrada general es de 11,30 y de 8,50 con tarifa reducida.

Luces, historia y algodón de azúcar

El recorrido incluirá un paseo nocturno hasta la cúpula-mirador, nuevas esculturas luminosas, zonas de restauración y más espacios decorados. Además, los menores de 12 años recibirán algodón de azúcar de regalo, mientras los personajes de la obra acompañan a los visitantes en su viaje por el “jardín de las maravillas”.

Según la organización, el espectáculo pretende “reivindicar el valor patrimonial y cultural del Jardín de La Concepción, fusionando su historia y riqueza botánica con una narrativa contemporánea que celebra los valores de la Navidad”.