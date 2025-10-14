La avenida de 'los Gym-dos' de Málaga: acumulará cinco gimnasios en 500 metros con las próximas aperturas

Si el músculo tuviera su propio distrito en Málaga, estaría claro dónde marcar el mapa. La avenida de los Guindos, en el distrito Carretera de Cádiz, está a un paso de volver a ser bautizada y convertirse en la nueva avenida de 'los Gym-dos'. En apenas medio kilómetro de distancia, tres conviven, se observan y compiten por los mismos clientes llegando a convertir la vía en una especie de milla del fitness a la malagueña. A ellos hay que sumar otros dos que se están construyendo y otro par que se encuentra en los alrededores.

Todo empezó hace más de una década, cuando Synergym Los Guindos abrió sus puertas en una entonces irreconocible avenida de los Guindos. Según recogen las imágenes de Street View de Google, el local donde se ubicó este gimnasio malagueño era antes un antiguo concesionario de coches que se localizaba en una nave de 1.100 metros cuadrados perteneciente a Lexus, la marca de lujo de Toyota.

Aquel primer Synergym fue el germen de una transformación que, con los años, llenaría la avenida de mancuernas y cintas de correr. Synergym abrió allí su primer local, a la par que otro en Mijas, y diez años después ya contaba con 100 gimnasios repartidos por toda la geografía española, siete de ellos en Málaga. Quieren cerrar el 2025 con 160 en total.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, Jordi Bella, CEO actual de Synergym, confesaba el pasado año que su propuesta de valor, sin duda, "incluye un muy buen servicio, unas muy buenas instalaciones, un muy buen equipamiento, pero todo a un precio muy asequible para el usuario". Cree que es la clave de su éxito.

A través de esos pilares, han creado un imperio al que, con el paso de los años, le salen competidores. En el caso de Los Guindos, el primero en hacerle competencia fue Clever Nutrition & Training, en la misma acera y con el que comparten muros. Si bien, nada tiene que ver el formato de gimnasio. Clever va dirigido a un público más minoritario, con expertos en Booty Building, mientras que Synergym tiene un público de masas con un perfil mucho menos definido.

Ambos convivieron con Sparta, un gimnasio con décadas de historia en Puerta Blanca [el más antiguo de la zona], durante años. Pero a partir de 2022 la diversificación de gimnasios en la zona es notoria. Primero abrió L'Orange de Bleu en la avenida de Velázquez, que duró solo algo más de un año abierto. En 2024 desembarcó en el mismo local Anytime Fitness, que se tiró meses de promoción y finalmente abrió sus puertas a finales de 2024 y sigue activo.

Así, este verano ha abierto Vals Sport Los Guindos, otro gimnasio, en la calle Cartaya, apenas a unos metros de distancia de la avenida Los Guindos. Se ubica en una nave que estaba en desuso y que la cadena ha puesto a punto para hacer uno de los gimnasios más amplios de la zona. La nave se divide en varias partes: una con máquinas de musculación y de cardio; un área de peso libre e incluso un divertido apartado para tomarse fotografías en el gimnasio, algo cada vez más cotizado en los gimnasios.

Y esto no termina aquí: en el número 2 de La avenida de los Guindos, justo donde antes se ubicaba una tienda de colchones, se está preparando un nuevo gimnasio de la cadena francesa Fitness Park. Será un espacio de gran formato con maquinaria de última generación y zona funcional, que hasta el momento no tiene fecha de apertura próxima.

La antigua Peugeot.

Frente a él, cruzando la calle, el antiguo concesionario Peugeot también tiene un futuro de lo más deportivo: se transformará en un VivaGym con oficinas. La operación empieza a dar sus primeros pasos tras recibir el visto bueno por parte de la Gerencia de Urbanismo a la concesión de una licencia de uso provisional. Así consta en el informe emitido por el departamento de Planeamiento fechado el pasado 16 de junio.

Una promoción ya con residentes.

Una superficie que se reparte en planta baja, donde quedarán localizadas salas de spinning, cardio, TOS, hit box, peso libre gran impacto, peso libre ligero y The Box Club. El aforo previsto es de 294 personas. Asimismo, se plantean 32 plazas de aparcamiento.

Se trata de dos aperturas más que redondearán la avenida de 'los Gym-dos' de Málaga, que no solo está sufriendo una gran remodelación deportiva, sino también en lo inmobiliario, después de decir adiós a varias naves que acogían bazares chinos en la última década o el restaurante Wok, que fueron demolidos.

Selene Homes.

Nuevas promociones han llenado la calle de nuevos vecinos tras decir adiós a estas naves, y otras, como la de Neinor Homes, están a punto de culminarse, un aspecto que llenará de vida la zona. Esta urbanización, que lleva la firma del estudio de arquitectura HCP, cuenta con 193 viviendas, 193 trasteros y 233 plazas de aparcamiento en la Avenida de los Guindos, donde los amantes del fitness, sin duda, han encontrado su mejor lugar para vivir.