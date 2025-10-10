Urgente reforma en parte de la cubierta del Mercado de Atarazanas: Málaga actúa para acabar con filtraciones

Imagen de parte de la cubierta del Mercado de Atarazanas, en Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, acaba de poner en marcha el procedimiento para acometer una reforma parcial de la cubierta del histórico y protegido Mercado de Atarazanas.

De acuerdo con los detalles oficiales de la licitación, el presupuesto inicial es de 295.697,86 euros (IVA incluido), siendo el plazo de ejecución de los trabajos de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 31 de octubre.

La intervención, centrada en la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales, tiene como objetivo poner fin a las filtraciones que afectan al edificio, rehabilitado integralmente en marzo de 2010.

Según se especifica en la memoria y en el pliego de condiciones, con el paso de los años, el sistema de cubierta ha empezado a mostrar deficiencias que provocan goteras y daños en el interior, afectando incluso a los equipos e instalaciones de los comerciantes.

Por este motivo, se considera que la actuación es "urgente e inaplazable", ya que, de no corregirse el origen de las filtraciones, podrían derivarse responsabilidades patrimoniales al estar vinculadas al funcionamiento del servicio público.

Actuaciones previstas

Según el informe técnico, el estudio patológico ha revelado que los elementos de desagüe actuales (canalones y bajantes) son insuficientes para cumplir su función.

Por ello, el proyecto propone reparar y mejorar el sistema, aumentando los elementos de canalización y reforzando la estanqueidad entre tejas, limas, cumbreras y canales ocultas.

Aunque la cubierta central acristalada presenta menos problemas, también será objeto de reparaciones preventivas en sus perfiles elásticos. Todas las actuaciones se harán de manera selectiva, reutilizando materiales en buen estado y minimizando residuos.

El plan incluye, además, el sellado de las cubiertas metálicas de los puestos de venta, para evitar filtraciones que han dañado maquinaria e instalaciones, y la revisión de la red de saneamiento y de los bajantes, con apertura de arquetas de registro para facilitar el mantenimiento.

Como medida complementaria, se instalarán elementos disuasorios para aves en la estructura superior del mercado, con el fin de evitar anidamientos y acumulación de excrementos, un problema que ha causado molestias a comerciantes y clientes.