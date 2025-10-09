Detienen a un hombre por apuñalar a un joven en Málaga: la víctima sigue hospitalizada tras perder un riñón

Un agente de la Policía Nacional en las puertas del Hospital Clínico de Málaga. Policía Nacional

Un hombre de 32 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Al parecer, el sospechoso agredió con un arma blanca a un joven de 28 años en un bar el pasado día 6 de septiembre, apuñalándole varios órganos vitales. La víctima continúa ingresada y ha perdido un riñón.

Testigos de los hechos apuntan al carácter “gratuito” sin motivación aparente de la acometida. Por su parte, la autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Todo ocurrió la medianoche del 6 de septiembre en la terraza de un bar ubicado en la calle Alcalde Díaz Zafra. El joven de 28 años había salido a cenar con unos amigos cuando entró en contacto visual con un chico descamisado al que no conocía y que, solo unos momentos más tarde, regresaría con un acompañante, considerado autor material de la agresión.

Sin incitación previa por parte de la víctima, el principal investigado le propinó primero un fuerte golpe en la cabeza con una bolsa que contenía dos botellas de litro de cristal.

Instantes después, cogió de entre sus prendas una navaja que llevaba oculta y asestó dos puñaladas al joven, atravesando el arma varios de sus órganos vitales, incluidos riñones, hígado y colon.

La víctima ingresó herida en la UCI, donde permaneció dos semanas. Continúa en estos momentos hospitalizado. Ha perdido uno de los riñones como consecuencia del ataque.

Tras el ataque, la investigación, a cargo del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, se centró en esclarecer las circunstancias de la agresión con arma blanca y la identificación del agresor, que huyó tras el incidente.

Fruto de los avances en la denominada operación “Locuras”, los investigadores pudieron poner nombre y apellidos al agresor, estableciéndose un dispositivo de búsqueda que concluyó con la localización de esta persona, detenida por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Tras la puesta a disposición judicial del arrestado, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga decretó su ingreso en prisión provisional.