De robar las limosnas de la capilla de la Piedad a hurtos en bares del Centro de Málaga: detenido el presunto autor

Un hombre de 50 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, forzar una caja de limosnas en el interior de la capilla de la Hermandad de la Piedad, en Málaga capital.

Según la información aportada por el Cuerpo Nacional de Policía, al arrestado se le atribuye, además, la supuesta autoría de cinco delitos de hurto en establecimientos de la zona Centro, la mayoría perpetrados en bares y restaurantes.

Las pesquisas, practicadas por agentes adscritos al grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro, se iniciaron con la denuncia presentada a finales del mes de agosto por responsables de la Hermandad de la Piedad, quienes informaron de la sustracción y forzamiento de una caja de limosnas que se hallaba dentro de la capilla, localizada en el barrio de El Molinillo.

Los hechos, que generaron alarma social en la zona, habían sido recogidos por las cámaras de seguridad del templo, centrándose las averiguaciones en la identificación del delincuente.

Paralelamente, la Policía recibió varias denuncias por hurtos al descuido en establecimientos del Centro de la ciudad, la mayoría en bares y restaurantes.

El sospechoso de estos últimos sucesos, cuyos datos físicos apuntaban a un mismo autor, que coincidieron con el artífice del robo en la capilla, aprovechaba cualquier distracción de los empleados para acceder a la barra y conseguir apoderarse del dinero de la caja registradora o los objetos de valor que encontraba a su paso.

Una vez identificado el investigado, y dada la dificultad para su localización por las importantes medidas de seguridad que tomaba, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda en las áreas más frecuentadas por el sospechoso.