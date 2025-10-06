Málaga cierra la puerta a Urbania y la venta de las torres de Repsol se atasca (más aún)

Infografía del diseño propuesto por Urbania para las torres en los terrenos de Repsol, en Málaga.

La venta de las torres de Repsol se atasca cada vez más. El consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto rechazar los recursos presentados por las promotoras de Urbania contra el acuerdo adoptado el pasado 11 de julio, cuando se aprobó la adjudicación de los terrenos municipales del antiguo recinto de Repsol.

Según el orden del día de la próxima sesión del consejo, que se celebrará el 9 de octubre, se ratificará la decisión de mantener íntegra la adjudicación aprobada en julio, que daba luz verde a Urbania RS Joint Venture para quedarse con los lotes 1, 2 y 5 (parcelas 2, 3 y 6) y a Urbania New Project con los lotes 3 y 4 (parcelas 4 y 5) dentro del sector SUNC-O-LO.17 “Repsol”.

La Gerencia de Urbanismo aprobó esta adjudicación tras responder a varias consultas de las empresas sobre el proceso, ya que parte de estos suelos están pendientes de una resolución judicial. El motivo es que la Plataforma Bosque Urbano Málaga mantiene abierto un procedimiento contencioso que cuestiona la transformación urbanística de las parcelas.

Por precaución, Urbanismo decidió mantener en suspenso la posibilidad de edificar hasta que haya una sentencia firme. Aun así, las empresas adjudicatarias pidieron aclarar algunos aspectos sobre su participación en la Junta de Compensación del sector y los gastos de urbanización.

Los servicios jurídicos municipales recordaron entonces que, si se formaliza el contrato, las promotoras pasarán a formar parte de la Junta de Compensación, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro propietario. También explicaron que el dinero que paguen por la compra de las parcelas quedará temporalmente inmovilizado hasta que se resuelva el litigio, siguiendo criterios de prudencia contable.

Los motivos del recurso

Ambas empresas presentaron un recurso de reposición al considerar que el acuerdo vulneraba sus derechos. Alegaban principalmente tres motivos:

Modificación del pliego: Urbania sostenía que el acuerdo cambiaba las condiciones iniciales de la licitación, ya que impedía pedir licencia de obras hasta que termine el proceso judicial. Urbanismo rechaza este argumento, al entender que la situación litigiosa es “sobrevenida” y que las empresas aceptaron seguir adelante asumiendo el riesgo conforme al artículo 35.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA). Interpretación del reglamento: Las promotoras defendían que la suspensión debía extenderse también a sus derechos dentro de la Junta de Compensación. Sin embargo, el departamento jurídico recuerda que la ley solo obliga a advertir del riesgo del litigio, sin eximir de las obligaciones urbanísticas. Vulneración de la confianza legítima: Urbania argumentó que el Ayuntamiento había alterado las condiciones pactadas. Urbanismo desestima este punto y aclara que no hubo mala fe ni ocultación, ya que el conflicto judicial surgió después del proceso de licitación.

Las empresas también solicitaron suspender la ejecución del acuerdo mientras se resolvía su recurso, alegando perjuicios económicos. No obstante, el informe jurídico descarta esta medida, recordando que las promotoras continuaron voluntariamente en el proceso tras conocer la existencia del litigio.

Por todo ello, el consejo de Urbanismo prevé desestimar los recursos y las solicitudes de suspensión, y requerir a las empresas la documentación necesaria para formalizar la adjudicación. Si no lo hacen en el plazo establecido, se entenderá que renuncian a su oferta.

Nuevas parcelas municipales en venta

Además, el consejo aprobará la venta de varias parcelas municipales destinadas a vivienda libre mediante concurso público a la mejor oferta económica.

Entre los terrenos que salen a la venta destacan dos ubicados en Churriana:

Calle Túnez, 5 (parcela R.5) , por 4,55 millones de euros (sin IVA).

Calle Guinea, 2 (parcela R.6), por 7,91 millones (sin IVA).

También se licitarán otras parcelas en Campanillas, El Cañaveral y Ciudad Jardín: