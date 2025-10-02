Malagueños salen a la calle para exigir la liberación de activistas que iban en la Flotilla Global Sumud

Los malagueños han salido este jueves a la calle para exigir la liberación de los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud que han sido retenidos. La concentración ha comenzado a las 19.00 horas en calle Alcazabilla.

Bajo el lema Si es atacada la flotilla. Día 0: Justo tras el ataque, Málaga ha seguido esta convocatoria que también se está celebrando en Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Motril, Cádiz, Algeciras y otras ciudades andaluzas.

Durante la misma, decenas de personas se han congregado para denunciar el asalto a la flotilla que fue interceptada por la marina israelí cuando se dirigía hacia Gaza, entre los que había 28 ciudadanos españoles, dos de ellos malagueños.

En un principio, estaba prevista una concentración frente al Teatro Romano de Málaga capital, pero los asistentes han dado un paso más y han decidido moverse. En su camino han tomado el túnel de la Alcazaba dirección el paseo del Parque, pese a que se ha avisado de que no se tiene permiso para realizar una manifestación. Se ha tenido que cortar el tráfico.