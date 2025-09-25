El macrocomplejo del WiZink Center en Málaga se desinfla: los promotores buscan otros suelos

Hace casi tres años, Málaga se encontraba con la buena nueva de que los promotores del WiZink Center activaban formalmente su plan para desarrollar un gran complejo de eventos deportivos y conciertos en la capital de la Costa del Sol.

El compromiso de los socios privados quedó plasmado en una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, a quien informaron de su disposición a solicitar la concesión de unos suelos para poder seguir adelante con una inversión millonaria.

Por aquel entonces se hablaba de unos 30 millones de euros.

La realidad, casi tres años después, es que la iniciativa se ha desinflado. Lo ha hecho ante la ausencia formal de una propuesta en firme que permita al Ayuntamiento de la ciudad poner en marcha la maquinaria administrativa necesaria para abrir a concurso la cesión de una parcela municipal.

Imagen de los terrenos situados junto al Palacio de Ferias de Málaga.

Y ello pese a los esfuerzos realizados desde la Casona del Parque y la Gerencia de Urbanismo para ajustarse a las necesidades de los privados.

Muestra de ello es la decisión de dividir en dos la potencial concesión de la parcela, distinguiendo, de un lado, el espacio destinado a centro de convenciones y, de otro, el pensado para la construcción de un hotel.

Este es el esquema vigente hasta hace apenas unos meses. Sin embargo, en el tiempo más cercano se ha producido una variación que puede alterar de manera clara el futuro desarrollo.

Y es que como confirmó recientemente el alcalde, Francisco de la Torre, y confirman a este periódico otras fuentes consultadas, los promotores del WiZink Center están actualmente estudiando otros suelos sobre los que plantear la actuación.

Este cambio de criterio altera la hoja de ruta original, trazada tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Consistorio para que el complejo de conciertos se levantase en unos terrenos municipales situados en Cortijo de Torres, a escasos metros del Palacio de Ferias.

De acuerdo con los primeros análisis, ese es el espacio que más se ajustaba a las necesidades propias de unos usos que movilizarán a gran cantidad de público.

A este primer factor se sumaba la posibilidad de responder a una de las históricas apuestas municipales en el entorno del Palacio de Ferias: la construcción de un hotel con el que atender las necesidades de los eventos.

Queda por ver si la apuesta por el uso hotelero se mantiene pese a que la infraestructura de eventos culturales y deportivas se plantee en otra zona de la ciudad.