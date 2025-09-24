Metrovacesa culmina la torre Vision en la 'milla de oro' de Málaga: 21 plantas, 71 pisos de lujo y 80 millones de inversión

Imagen de Vision, la segunda de las torres de Metrovacesa en el litoral oeste de Málaga.

El gigante de la promoción inmobiliaria en España, Metrovacesa, da por terminado uno de los proyectos más icónicos de todo el país: las torres de 21 plantas del litoral oeste de Málaga.

Tras dar por concluida la primera de las edificaciones e impulsar su comercialización tiempo atrás, ahora pone el broche final a la obra y adecuación de las 71 viviendas que componen el segundo de los inmuebles de su titularidad en el sector (la tercera torre es de Sierra Blanca).

Se trata de Vision, nombre con el que ha sido bautizada la torre. La inversión que ha requerido su materialización alcanza los 80,8 millones de euros, según los datos aportados por la propia compañía.

Diseño de la terraza de una de las viviendas de Vision.

El edificio, diseñado por Carlos Lamela, destaca por dar cabida a pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todos ellos dotados de amplias terrazas con vistas al mar, dos plazas de garaje y trastero.

Metrovacesa pone en valor el alto grado de venta de la promoción. Habla, en concreto, de un 93 % de las viviendas vendidas, lo que confirma la sólida demanda que tiene este enclave de la capital de la Costa del Sol.

"Vision es mucho más que un edificio residencial; es un referente arquitectónico y de calidad de vida que consolida el atractivo del litoral malagueño. Con este proyecto, seguimos apostando por el desarrollo sostenible y el diseño innovador, ofreciendo a nuestros clientes viviendas únicas en una de las ciudades más dinámicas de España”, ha afirmado Miguel Fajardo Hermoso, Gerente de Promociones de Andalucía Oriental en Metrovacesa.

Eficiencia energética y servicios premium

El edificio está diseñado bajo criterios de sostenibilidad, confort y eficiencia, y cuenta con certificación energética B-B, que avala su alta eficiencia y bajas emisiones.

Detalle de la piscina de Vision.

Los residentes dispondrán de zonas comunes de alto nivel, como dos piscinas exteriores, piscina climatizada, spa, gimnasio, coworking, sala audiovisual, ludoteca y áreas ajardinadas.

Asimismo, incorpora innovaciones tecnológicas como una app de conserjería digital, que permite reservar espacios y servicios de forma sencilla.

Con Living y ahora Vision, "Málaga Towers se consolida como un complejo residencial único en la Costa del Sol, reflejo de la proyección internacional de Málaga y de su creciente atractivo como ciudad moderna, cultural y conectada", apostillan.