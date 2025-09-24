Un mes de moratoria y la vivienda turística en Málaga sigue creciendo: la Junta ya tiene registrados 12.884

Imagen tomada desde el Centro de Málaga de las torres de Martiricos. Álvaro Cabrera

Un mes después de que entrase en vigor la moratoria a la vivienda turística acordada por el Ayuntamiento de Málaga el número de alojamientos incluidos en el Registro de Turismo sigue creciendo, aunque lo hace de manera menos acusada que en periodos anteriores.

Los datos consultados por EL ESPAÑOL de Málaga a fecha de este 22 de septiembre reflejan la existencia de 12.884 inmuebles dados de alta en la base andaluza.

Son 14 más que los que había cuando se publicó oficialmente la última de las medidas diseñadas por el Consistorio para frenar la proliferación de estos pisos.

Llama particularmente la atención que del total de inmuebles, 169 están localizados en las torres de Martiricos. De todos ellos, la inmensa mayoría viene incumpliendo desde hace más de un año las exigencias municipales.

Esta realidad llama poderosamente la atención por cuanto hay al menos 14 particulares que se han saltado por completo las restricciones fijadas por la Gerencia de Urbanismo, que ha cerrado la puerta a permitir nuevos establecimientos de este tipo en cualquier barrio de la capital de la Costa del Sol.

A este primer factor hay que sumar el hecho cierto de que la Administración regional sigue sin atender la demanda realizada por el alcalde, Francisco de la Torre, al objeto de que corte en seco las nuevas inscripciones en la capital de la Costa del Sol.

La moratoria acordada tiene una vigencia máxima de tres años o hasta que sea aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) mediante la que se quieren regular los usos turísticos y residenciales.

Inicio de la cruzada

Este movimiento drástico se produjo casi año y medio después de que se pusiese en marcha la cruzada contra el fenómeno de los alojamientos temporales, desbocado en los últimos años.

La acción es una vuelta de tuerca más sobre las medidas adoptadas desde principios de 2024, cuando había inscritas 11.117 viviendas.

Aprovechando la entrada en vigor del decreto autonómico que daba herramientas a los ayuntamientos para intervenir en el sector, Málaga obligó a que las nuevas viviendas turísticas dispongan de acceso independiente.

A principios de 2025 entró en vigor una zonificación geográfica, prohibiendo este uso turístico temporal en 43 barrios de la capital de la Costa del Sol. Son las zonas donde la vivienda turística representa más del 8% de los inmuebles existentes. Varios meses más tarde, esta cifra de zonas saturadas ha crecido hasta 53.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local con el que se puso en marcha esta modificación del planeamiento incluyó solicitar a la Junta que "impida la inscripción previa en el registro de viviendas de uso turístico y anule, por tanto, el procedimiento de inscripción automática".

Lo que no contempla la modificación del PGOU, según ha señalado el alcalde, es aplicar con carácter retroactivo las limitaciones que ya se vienen aplicando.

El Ejecutivo local justifica la moratoria en la existencia de "razones imperiosas de interés general para considerar que el uso residencial de una parcela no habilitará por sí mismo la posibilidad de destinar viviendas al alojamiento turístico, siendo necesario que el planeamiento urbanístico tenga previsto la compatibilidad del uso de alojamiento turístico con el residencial y que se obtenga licencia o se haya presentado la declaración responsable correspondiente".

De acuerdo con los datos del Registro de Turismo, desde finales de febrero de 2024, cuando se empezaron a aplicar las primeras medidas de control, los alojamientos siguen subiendo. De los 11.117 inscritos a 23 de febrero de 2024 se ha pasado a las 12.884 actuales. Son 1.767 más.

Conclusiones

Para justificar la puesta en marcha de la moratoria, el equipo de gobierno del PP se ha valido de informes internos que son taxativos respecto del impacto que la vivienda turística tiene sobre la ciudad.

En este sentido, si bien se pone en valor que la conversión de Málaga en un destino turístico de primer nivel ha supuesto importantes oportunidades de dinamización económica y proyección internacional, también ha provocado "un notable incremento en la oferta de viviendas de uso turístico (VUT)".

Un modelo de uso intensivo que ha provocado "impactos crecientes" sobre el acceso a la vivienda, la estructura social de los barrios, la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana.

De manera concreta, se indica que ha provocado un aumento de la presión sobre el mercado de alquiler, con una reducción efectiva de la oferta de vivienda permanente; una progresiva pérdida de población residente, especialmente en el Centro y en zonas con alto atractivo turístico, comprometiendo la vitalidad del tejido social y comercial de proximidad, y problemas de convivencia y saturación de servicios urbanos.

A esto suman el riesgo de monocultivo turístico que desnaturaliza la función residencial del Centro y debilita su resiliencia ante crisis económicas o cambios en la demanda global.