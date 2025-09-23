Málaga lamenta "la tardanza" en el conflicto judicial por las torres de Repsol y recuerda que también bloquea 400 VPO

Infografía del diseño propuesto por Urbania para las torres en los terrenos de Repsol, en Málaga.

El bloqueo judicial que pesa sobre la gran operación de las torres dibujadas en los antiguos suelos de Repsol tiene un efecto directo sobre otros desarrollos de consideración. Por ejemplo, sobre el impulso de 400 viviendas de protección oficial (VPO) contempladas en el sector.

Así lo ha recordado este martes la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, al ser preguntada por el tiempo transcurrido desde que se activase el contencioso judicial que sigue sobrevolando el futuro de estos terrenos.

Desde el momento en que el colectivo Bosque Urbano dio el primer paso hasta el momento actual pasan ya más de tres años, sin que exista una resolución judicial determinante.

"No hay novedades", ha admitido la edil del PP, que ha confirmado que actualmente el proceso se encuentra en la fase de admisión de pruebas.

Para Casero, solo cabe "respetar el proceso y estar a lo que diga el juzgado". No obstante, ha lamentado "la tardanza" por parte del juzgado, subrayando el valor de la operación diseñada para la renovación urbana de la zona.

"Hablamos mucho de las torres, pero olvidamos las 400 VPO en las que no podemos avanzar por el proceso abierto y el gran parque que habrá en los terrenos", ha añadido, apuntando los tres años "de larga espera".

La concejala ha confirmado, además, lo avanzado por EL ESPAÑOL de Málaga y ha apuntado que, posiblemente, en el próximo Consejo de Urbanismo se pueda responder a los recursos que hace ahora un año interpuso la promotora Urbania, adjudicataria de los terrenos a cambio del pago de 66 millones de euros, en relación con el aval al que tiene que hacer frente.

Esto supone una novedad, ya que desde octubre del año pasado, cuando se formalizó el citado recurso, se viene dilatando la respuesta formal a las exigencias de la promotora privada.

Detalles del proyecto

En términos generales, Urbania, la única empresa que mantuvo su oferta de compra en el procedimiento de subasta convocado hace ahora tres años y medio, mostró su disconformidad con la obligación de tener que abonar los 2,7 millones de euros de aval reclamados para poder formalizar la adjudicación de los aprovechamientos urbanísticos.

A ojos de la empresa, tal petición no procedía, dado que el procedimiento "está suspendido, porque antes han de resolverse las dudas que fueron planteadas y que no han sido contestadas".

La operación de los antiguos suelos de Repsol contempla la construcción de tres torres de 28, 30 y 32 plantas, respectivamente, así como de un gran zócalo de uso terciario, es que incluso en caso de que Urbania formalice el aval, no podrá disponer de licencia de obras hasta que quede resuelto el contencioso judicial.

El planeamiento urbanístico, vigente desde mediados de 2011, autoriza la ejecución de estos inmuebles en altura para albergar hasta 528 viviendas de renta libre, así como para unos 20.000 metros cuadrados para oficinas.

Proyecto torre del Puerto

Torre del Puerto

Por otro lado, Casero ha sido clara al mostrar su respaldo al proyecto de construcción de la Torre del Puerto. Tras recordar que se trata de una operación impulsada por la Autoridad Portuaria, durante el último mandato del PSOE en la Junta de Andalucía, ha valorado la iniciativa como "buena e interesante" para la ciudad.

Asimismo, ha querido precisar que la labor municipal ha culminado con la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial del Puerto, al objeto de dar encaje al pretendido desarrollo hotelero.

"Los siguientes pasos no corresponden al Ayuntamiento. No somos los promotores ni los redactores del proyecto. Apoyamos el proyecto, valoramos que sea un arquitecto de primer nivel y deseamos que se presente cuanto antes", ha afirmado.